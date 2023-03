flatexDegiro AG: Das KGV ist einstellig. Warum eine Gewinnüberraschung möglich ist!

Werbung

In Europa lauern noch große Wachstumschancen

flatexDegiro ist einer der größten und am schnellsten wachsenden Online-Broker in Europa. Dieser ist in 18 Märkten aktiv. Mittlerweile vertrauen rund 2,4 Millionen Kunden dem Konzern. Im Jahr 2022 wickelte er für diese mehr als 67 Millionen Wertpapiertransaktionen ab und verwahrte Vermögenswerte über 39,5 Milliarden Euro (Assets under Custody). Vor allem in Europa sieht flatexDegiro auch in den nächsten Jahren noch ein Wachstumspotenzial, weil der Onlinehandel von Wertpapieren in Ländern, wie Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Portugal und Italien erst eine 8%ige Penetration mit 23 Millionen Menschen hat. In entwickelten Märkten, wie in UK, Schweden, Norwegen und Finnland sind es schon 35 %. Diese strukturelle Lücke will flatexDegiro schließen und als Online-Broker profitieren. Dabei sollte dem Unternehmen eine neue Generation von Börsianern helfen, die unvoreingenommener gegenüber den Finanzmärkten sind und bevorzugt über Mobile-Apps handeln.

Die Trading-Levels haben sich normalisiert. Der gesenkte Ausblick für 2022 wurde getoppt

Die Coronapandemie hatte einen wachsenden Sturm an neuen Börsianern ausgelöst, die zudem durch die Stay-at-Home-Phase viel handelten. flatexDegiro wickelte im Coronajahr 2020 teilweise mehr als 20 Transaktionen pro Kunde pro Quartal (ohne CFD, Optionen, Futures) ab. Im Jahr 2022 reduzierte sich die Handelstätigkeit der privaten Kunden auf unter 10 Transaktionen je Klient pro Quartal. Die rückläufige Aktivität sorgte in der letzten Geschäftsperiode für einen leichten Umsatzrückgang von drei Prozent auf 407 Millionen Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 145 Millionen Euro. Der Überschuss landete um 106 Millionen Euro. Brutto konnten 460.000 Neukunden gewonnen werden. Damit übertraf flatexDegiro die Analystenerwartungen beim Umsatz von 386,6 Millionen Euro sowie beim Nettogewinn von 89,7 Millionen Euro, wohingegen man bei der Zahl an abgewickelten Transaktionen mit 67 Millionen nicht an die Prognose von 70 Millionen heranreichte.

BaFin-Feststellung wird planmäßig abgearbeitet. 2023 sollte sich das Geschäft leicht verbessern

Für das Jahr 2023 stellt flatexDegiro eine leichte Steigerung des bereinigten Umsatzes sowie der EBITDA-Marge von 39,3 Prozent auf 40 Prozent in Aussicht. Steigende Zinseinnahmen auf die verwahrten Kundengelder über 3,2 Milliarden Euro sollen sich positiv auf Umsatz- und Ergebnis auswirken. Das Kundenwachstum soll um 50 bis 100 Prozent über dem der Konkurrenz liegen. Damit würde man an Marktanteilen hinzugewinnen. Der Analystenkonsens schätzt den Nettogewinn auf 0,78 Euro je Aktie. Des Weiteren sieht man sich bei der Abarbeitung der BaFin-Feststellungen im Zeitplan. Wegen prozessualer Schwächen sind von DEGIRO auf gegebene Wertpapierkredite angewandten Risikominderungsstrategien nicht anwendbar. flatexDegiro behebt das und zahlt ein Bußgeld über 1,05 Millionen Euro.

Warum flatexDegiro vor einer Gewinnüberraschung stehen könnte!

flatexDegiro möchte stärker wachsen als der Wettbewerb und dürfte seine Position in weiteren europäischen Märkten ausbauen. Es gibt für den Konzern zwei Hebel, warum die Gewinnentwicklung mittelfristig positiv überraschen könnte. Erstens gibt flatexDegiro die gestiegenen Zinsen nicht an seine Kunden weiter und kalkuliert daraus mit 62,5 Millionen Euro an Zinseinnahmen. Aus Krediten sollen weitere 36 Millionen Euro resultieren. Steigende Zinsen und Kundengelder erhöhen die möglichen Einnahmen, weshalb es für flatexDegiro positiv ist, wenn man das 50 bis 100 % höhere Wachstum als der Wettbewerb realisiert. Zweitens liegt ein Hebel für den Ertrag in einer steigenden Handelsaktivität. Setzt sich die gute Börsenstimmung vom Jahresbeginn fort, dann könnten mehr Privatanleger ihre Handelsaktivität steigern. Für flatexDegiro resultiert daraus eine Ertragsperspektive von 0,99 Euro je Aktie bis 2024 und von 1,29 Euro je Aktie laut dem Factset-Konsens bis 2025.

8,5er KGV und die Insider greifen zu

Die Factset-Konsensschätzungen per 2024 und 2025 bedeuten ein KGV von 8,5 und 6,6. Die Prognosen für 2025 könnten schon früher realisiert werden, wenn die Handelsaktivität wieder anzieht. Mit einem einstelligen KGV ist flatexDegiro günstig bewertet und zugleich eine Wette auf eine neue nachhaltige Aufwärtsbewegung an den Börsen. Die Insider sind positiv gestimmt. Das Management um CEO Niehage kaufte in den letzten Tagen Aktien für über 1,3 Millionen Euro.

