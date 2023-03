AMD: Bullen noch nicht fertig

Nachdem AMD bei 54,57 US-Dollar Mitte Oktober letzten Jahres seinen Tiefpunkt erreicht hatte, drehte der Trend zur Oberseite. In diesem Jahr erreichte AMD einen Wert von 88,94 US-Dollar und schmiegte sich kurzzeitig an den langfristigen Aufwärtstrend an, der allerdings zuvor gebrochen worden war. Die Hoffnung auf eine Rückkehr in diesen Kanal liegt in einer fünfwelligen Impulswelle, die sich durch den jüngsten Kursanstieg durchaus andeutet. Doch die Herausforderungen für Käufer bleiben nicht klein.

Herausforderung Ex-Aufwärtstrend

Damit die Aktie von AMD ihre fünfwellige Impulswelle durchsetzen kann und damit eine Rückkehr in den vorausgegangenen Aufwärtstrend gelingt, muss mindestens ein Kursstand von über 90,00 US-Dollar etabliert werden. Im Zuge dessen könnten dann weitere Gewinne an rund 100,00 US-Dollar vollzogen werden und würden sich für kurzzeitig orientierte Anleger anbieten. Würde dagegen der Bereich um 79,45 US-Dollar gebrochen, müssten sich Investoren auf erneute Abschläge auf 73,85 US-Dollar zwingend einstellen. Dies würde allerdings ein bärisches Szenario auf mittelfristiger Basis klar befeuern.