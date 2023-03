ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Zalando auf 'Neutral' - Ziel 35 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Profitabilität im Schlussquartal 2022 habe die Erwartungen deutlich verfehlt, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer ersten Reaktion am Dienstag. Eine vom Unternehmen in Aussicht gestellte mittelfristige Rückkehr zu einem prozentual zweistelligen Wachstum des Bruttowarenwerts sei mit Blick auf das kommende Jahr nicht sicher. Die Kursreaktion hänge nun von den Aussagen des Managements in der Telefonkonferenz ab./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2023 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2023 / 07:23 / GMT

