Carlsberg-Chef geht in Rente - Suche nach Nachfolger

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Der dänische Brauereikonzern Carlsberg muss sich nach einem neuen Vorstandschef umschauen. Konzernchef Cees 't Hart werde "nach acht erfolgreichen Jahren" im Amt bis spätestens zum Ende des dritten Quartals 2023 in den Ruhestand gehen, teilte der Konzern mit Marken wie Astra, Wernesgrüner, Lübzer oder Holsten am Dienstag in Kopenhagen mit. Die Suche nach einem Nachfolger sei im Gange.

"Ein weiteres halbes Jahr an Bord zu bleiben, wird es mir und dem Team ermöglichen, unsere ehrgeizigen Pläne für 2023 zu verwirklichen und den Verkauf des russischen Geschäfts vor dem Sommer abzuschließen", sagte der 1958 geborene Niederländer. Der Konzern hatte im März vergangenen Jahres angekündigt, sich wegen des Ukraine-Kriegs komplett aus Russland zurückzuziehen und das dortige Geschäft verkaufen zu wollen. Das Unternehmen betonte, t' Hart habe den Brauereikonzern durch seine Arbeit erheblich gestärkt./slb/DP/mis