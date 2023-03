EQS-News: Photon Energy Group gibt den Rücktritt von Clemens Wohlmuth als CFO bekannt und ernennt Andrej Horansky zum neuen CFO

Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Personalie

Photon Energy Group gibt den Rücktritt von Clemens Wohlmuth als CFO bekannt und ernennt Andrej Horansky zum neuen CFO



07.03.2023 / 18:07 CET/CEST

Amsterdam – 7. März 2023 – Der Vorstand der Photon Energy Group gibt den Rücktritt von Clemens Wohlmuth als Chief Financial Officer der Gruppe bekannt.

Nach einem umfangreichen Auswahlverfahren für seine Nachfolge wird Clemens Wohlmuth bis nach Abschluss der Konzernbetriebsprüfung für das Geschäftsjahr 2022 in den Übergabeprozess eingebunden bleiben. Clemens Wohlmuth ist seit 2012 CFO der Gruppe und verantwortet die Finanzen der Gruppe. In dieser Funktionen war er maßgeblich an den oft wegweisenden Projektfinanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen des Konzerns beteiligt. Er hat vier Anleiheemissionen begleitet, von denen die letzte die Emission der ersten grünen Anleihe des Unternehmens im Jahr 2021 war, weiters war er an der Notierung der Gruppe an der NewConnect im Jahr 2013, der Notierung an der Prager Börse im Jahr 2016 sowie beim Aufstieg in die regulierten Märkte der Warschauer und Prager Wertpapierbörse und der Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse im Jahr 2021 beteiligt.

„Clemens war eine starke Säule auf dem Weg der Photon Energy Group in den letzten zehn Jahren, und wir sind dankbar für seinen unschätzbaren Beitrag zur Entwicklung unseres Unternehmens in dieser aufregenden, aber oft herausfordernden Zeit. Wir wünschen ihm viel Glück bei seinen zukünftigen Unternehmungen“, kommentiert Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group.

Der Vorstand freut sich, Herrn Andrej Horansky ab dem 8. März 2023 als neuen Chief Financial Officer der Photon Energy Group begrüßen zu dürfen. Andrej ist slowakischer Staatsbürger und hat umfangreiche Erfahrung in leitenden Positionen im Finanzbereich gesammelt, darunter als CFO in der Finanzdienstleistungsbranche (Santander Consumer Finance, Simply Kilcullen Capital Partners, GE Money Bank (Moneta), Generali PPF Holding und Slavia Insurance, Energie (Ezpada Group) und Automobileinzelhandel (AURES Holding).

„Wir freuen uns, Andrej Horansky als Group CFO in unserem Senior Management Team willkommen zu heißen und freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit ihm. Wir sind fest davon überzeugt, dass seine Erfahrung in ERP-Implementierung, Projektmanagement und Finanzgeschäften in stark regulierten Branchen der Photon Energy Group helfen wird, die Herausforderungen zu meistern und die Chancen unseres vielfältigen und schnell wachsenden internationalen Geschäfts zu monetarisieren“, fügte Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group, hinzu.

