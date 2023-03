IRW-News: BioNxt Solutions Inc.: BioNxt Solutions übernimmt neuartige Technologie zur Beschichtung und Verabreichung von Präzisionsarzneimitteln

IRW-PRESS: BioNxt Solutions Inc.: BioNxt Solutions übernimmt neuartige Technologie zur Beschichtung und Verabreichung von Präzisionsarzneimitteln

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / ACCESSWIRE / 7. März 2023 / BioNxt Solutions Inc. (BioNxt oder das Unternehmen) (CSE: BNXT / OTC: BNXTF / FWB: BXT) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine finale Vereinbarung über den Technologietransfer und die Abtretung von Patenten (die Vereinbarung) unterzeichnet hat, um sich bestimmte Technologien und geistige Eigentumsrechte im Zusammenhang mit einer neuartigen Beschichtungs- und Verabreichungstechnologie (die Technologie) für orale Arzneimittel in fester Darreichungsform zu sichern.

Nachdem BioNxt bereits über etablierte Plattformen für die transdermale und oral lösliche Verabreichung von Arzneimitteln verfügt, ist dieser Erwerb einer neuartigen Beschichtungstechnologie für orale Medikamente ein bedeutender Schritt zur Erweiterung und Festigung unseres Know-hows im Bereich der Arzneimittelverabreichung, so Hugh Rogers, CEO & Director von BioNxt. Dieses Beschichtungssystem könnte die orale Einnahme von Wirkstoffen über Tabletten und Kapseln durch eine präzisere Wirkstofffreisetzung und eine besser kalkulierbare Dosierung erheblich verbessern. Die möglichen Anwendungen für diese innovative Plattformtechnologie sind umfangreich, und wir freuen uns darauf, Produktentwicklungsmöglichkeiten zu sondieren, die von Nahrungsergänzungsmitteln und rezeptfreien Medikamenten bis hin zu verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und psychedelischen Substanzen reichen.

Nach der Pressemeldung des Unternehmens vom 12. Dezember 2022 beinhaltet die in der Vereinbarung festgelegte Gegenleistung für die Übertragung und Abtretung eine Nettoumsatzbeteiligung (die Lizenzgebühr) in Höhe von sechs (6) Prozent, die nach Ermessen von BioNxt jederzeit auf drei (3) Prozent reduziert werden kann, wenn der Verkäufer schriftlich darüber informiert wird und die Zahlung eines Pauschalbetrags in Höhe von zwei Millionen fünfhunderttausend US-Dollar (2.500.000 USD) erhält. Die Lizenzgebühr fällt in jedem Vertriebsland bis zum Ablauf des ersten Patents in diesem Land an. BioNxt wird dem Verkäufer alle dokumentierten Kosten erstatten, die in Zusammenhang mit der Anmeldung und Verfolgung der entsprechenden Patente anfallen (plus 25 %).

BioNxt befindet sich derzeit in der frühen Planungsphase für eine Pilotvergleichsstudie zur Bioverfügbarkeit am Menschen, mit der die möglichen Anwendungen der Technologie beurteilt werden sollen. Das Unternehmen plant, diese Studie in Nordamerika durchzuführen, und wird dazu zeitnah ein Update veröffentlichen.

Laut Fact.MR Research and Consulting wurde der globale Markt für orale Pharmaka in fester Darreichungsform im Jahr 2021 mit 524,6 Milliarden USD bewertet und wird, bei einem raschen Wachstum mit einer jährlichen Zuwachsrate (CAGR) von 6,4 % im Beobachtungszeitraum 2022-2032, bis Ende 2032 voraussichtlich einen Wert von 1,03 Billionen USD erreichen. Die Einnahmen aus dem Verkauf von oralen Pharmaka in fester Darreichungsform machten im Jahr 2021 einen Anteil von 23,8 % am globalen Markt für pharmazeutische Arzneimittel aus.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein biowissenschaftlicher Akzelerator, der sich auf Arzneimittelformulierungen und Arzneimittelverabreichungssysteme der nächsten Generation, diagnostische Screening-Tests sowie die Herstellung und Evaluierung neuer aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Dazu zählen präzise transdermale und oral lösliche Arzneimittelformulierungen, kostengünstige Schnelltests zum Nachweis von Infektionskrankheiten und Mundgesundheit, aber auch die Standardisierung und klinische Evaluierung neuartiger aktiver Wirkstoffe für neurologische Anwendungen. Das Unternehmen betreibt Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa, hat seinen operativen Schwerpunkt in Deutschland und konzentriert sich aktuell auf die behördliche Zulassung und Vermarktung von Medizinprodukten für die europäischen Märkte.

