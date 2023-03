Navistar-Übernahme treibt Traton-Umsatz auf Rekordhoch

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Volle Auftragsbücher stimmen den Nutzfahrzeughersteller Traton optimistisch.

Für das laufende Jahr sagte die Volkswagen-Tochter am Dienstag ein Plus bei Absatz und Umsatz von jeweils fünf bis 15 Prozent voraus; die Umsatzrendite solle sich auf sechs bis sieben Prozent verbessern. 2022 stieg der Umsatz dank der Übernahme des US-Herstellers Navistar und guter Geschäfte mit Wartung und Ersatzteilen um knapp ein Drittel auf 40,3 Milliarden Euro und lag damit so hoch wie nie.

Ohne Navistar hätte Traton ein Plus von zehn Prozent geschafft. Der bereinigte Betriebsgewinn verbesserte sich um 472 Millionen Euro auf 2,1 Milliarden Euro. Traton-Chef Christian Levin sagte, 2022 sei von so vielen erheblichen Herausforderung geprägt gewesen wie kein anderes Jahr - von der Corona-Pandemie über massiv gestörte Lieferketten, den Krieg in der Ukraine, die Energiekrise in Europa bis hin zur Inflation. So musste die Traton-Marke MAN wegen fehlender Kabelbäume aus der Ukraine sechs Wochen lang die Produktion unterbrechen.

