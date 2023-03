Paris ruft Deutschland zum Einlenken in Verbrenner-Debatte auf

PARIS (dpa-AFX) - Deutschlands Blockade beim EU-Verbot für neue Verbrennerautos ab 2035 stößt in Frankreich auf Kritik. Wie der beigeordnete Minister für Verkehr, Clément Beaune, am Mittwoch in Paris dem Sender LCI sagte, habe er Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zum Einlenken aufgerufen. "Wir müssen den Ehrgeiz bewahren, bis 2035 von Autos mit Verbrennungsmotoren wegzukommen. Andernfalls werden wir ökologisch und industriell weggefegt. Wir müssen das Elektroauto zu einem erschwinglichen, französischen und europäischen Produkt machen", betonte Beaune. Wenn man nun Gegensignale sende, werde es nicht gelingen, ein für alle zugängliches Elektroauto zu schaffen, sagte Beaune.

Wissing hatte die verweigerte Zustimmung Deutschlands damit begründet, dass ein Vorschlag der EU-Kommission fehle, wie klimaneutrale synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) nach 2035 in Verbrennungsmotoren eingesetzt werden könnten. Die EU-Abstimmung über das geplante Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 musste daraufhin am Freitag wegen der Nachforderungen Deutschlands verschoben werden./evs/DP/he