Dax-Anleger sind auf der Hut - LEG Immobilien rutschen ab

Frankfurt (Reuters) - Nach dem Sprung auf ein Dax-Jahreshoch kehrt die Vorsicht an den deutschen Aktienmarkt zurück.

Der deutsche Leitindex notierte am Donnerstag im frühen Handel 0,2 Prozent tiefer bei 15.602 Punkten. US-Notenbankchef-Chef Jerome Powell hatte am Mittwoch seine Botschaft bekräftigt, dass die Zinssätze möglicherweise schneller steigen würden. Er betonte jedoch, dass die Entscheidung später in diesem Monat von Wirtschaftsdaten abhängen würde. Dennoch habe die Angst vor einer Tempoverschärfung der Federal Reserve den Börsen einen kräftigen Dämpfer verpasst, sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst von CMC Markets. "Der Dax dürfte seinen Schlingerkurs fortsetzen."

Bei den deutschen Unternehmen erhöht die Deutsche Post nach einem Rekordjahr die Dividende für 2022 und weitet das laufende Aktienrückkaufprogramm aus. "Es wird aber klar darauf verwiesen, dass es 2023 nicht in diesem Ton weitergehen muss", sagten die Analysten von Raiffeisen Research. Die Aktien des Bonner Konzerns standen ein halbes Prozent im Minus.

Zudem straften Anleger LEG Immobilien ab: Der Wohnungskonzern LEG will für das abgelaufene Jahr keine Dividende zahlen. Die Aktien brachen um bis zu 10,8 Prozent auf ein Zwei-Monats-Tief von 60,50 Euro ein.

