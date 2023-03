Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Partnerschaft

Sensirion Holding AG: Sensirion tritt dem Partnerprogramm von STMicroelectronics bei und erweitert damit seine Verfügbarkeit an hochmodernen Sensoren für intelligente Anwendungen



09.03.2023 / 07:30 CET/CEST



Medienmitteilung 9. März 2023, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz Sensirion tritt dem Partnerprogramm von STMicroelectronics bei und erweitert damit seine Verfügbarkeit an hochmodernen Sensoren für intelligente Anwendungen Sensirion (SWX: SENS), ein globaler Anbieter von intelligenten Sensorlösungen, hat heute seinen Beitritt zum ST-Partnerprogramm bekannt gegeben. Dadurch profitieren die Kunden beider Unternehmen von modernsten, qualitativ hochwertigen Komponenten für innovative und äusserst zuverlässige Anwendungen. Für eine einfache Implementierung und kombinierte Tests umfasst das MEMS-Ökosystem von ST nun auch das SENSEVAL-SHT4XV1, ein Evaluationsboard mit einem SHT40 Feuchte- und Temperatursensor, das mit MEMS-Tools und dem STM32 ODE-Ökosystem (Open Development Environment) kompatibel ist. Um der erwarteten Nachfrage gerecht zu werden, hat Sensirion die Produktion seiner Feuchte- und Temperatursensorfamilie SHT4x erhöht und die Lieferzeiten deutlich verkürzt. "Mit dem Beitritt zum Partnerprogramm können wir den Kunden von ST die vierte Generation unserer Feuchte- und Temperaturtechnologie anbieten und gleichzeitig das Portfolio von ST erweitern. Der Fokus auf ein komplettes Ökosystem ermöglicht es uns zusammen mit ST, unsere spezialisierten Produkte bei noch mehr Kunden in komplexen Anwendungen verfügbar zu machen, " sagt Marc von Waldkirch, CEO von der Sensirion. Andrea Onetti von ST fügt hinzu: "Die Aufnahme von Sensirion als autorisierter Partner von ST erweitert die bestehende Zusammenarbeit zwischen zwei führenden Sensorherstellern und bietet dem Markt einen hohen Mehrwert. Kunden haben nun Zugang zu einem breiten Portfolio der weltweit fortschrittlichsten Inertial- und Umweltmikrosensoren mit dem stärksten Support-Ökosystem, um eine möglichst kurze Time-to-Market zu gewährleisten". Der SHT4x basiert auf der CMOSens®-Technologie von Sensirion und integriert ein komplettes Sensorsystem auf einem einzigen Chip mit einer vollständig kalibrierten digitalen I2C-Schnittstelle. Das miniaturisierte DFN-Gehäuse, der niedrige Stromverbrauch und die minimale Versorgungsspannung von 1,08 V machen den Sensor ideal für kompakte, batteriebetriebene Designs. Darüber hinaus bietet die Sensorplattform ISO17025 3-Punkt-Kalibrierzertifikate, 5-V-Analog-Out-Schnittstellen und robuste, für den Automobilbereich qualifizierte Varianten mit optional benetzbaren Flanken. Wichtige Märkte und Anwendungen für diese Zusammenarbeit:

Industrie, Unterhaltungselektronik. Thermostate, IoT-Geräte, IP-Kameras, Luftbefeuchter / Luftentfeuchter, Luftreiniger / Luftreiniger, ADAS für Fahrzeuge, Antibeschlagmittel für Fahrzeuge. Über Sensirion – Experte für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1’000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com.



