Caterpillar: Konsolidierungsausweitung

Nach der steilen Rallye ausgehend vom Unterstützungsniveau um 161,50 US-Dollar der letzten Monate konnte Caterpillar um 65 Prozent auf 266,04 US-Dollar bis Anfang dieses Jahres zulegen. Erst dort kam eine Schwächephase auf und drückte die Notierungen vorläufig in den Bereich von 233,02 US-Dollar abwärts. Seit Anfang dieses Monats konnte zwar wieder eine Gegenbewegung zur Oberseite vollzogen werden, dies allerdings im Rahmen einer technischen Gegenreaktion auf die vorausgegangenen Verluste. Leider fehlt aber noch ein zweites Standbein, welches offenbar derzeit ausgebildet wird und daher auch Chancen bietet.

Seit Jahresanfang gewöhnliche Konsolidierung

In der Charttechnik kommen Kurswellen überdurchschnittlich mindestens dreiwellig vor, auch in diesem Fall könnte sich eine weitere Verkaufswelle unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 233,02 US-Dollar entfalten, technisches Ziel stellt der 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 222,85 US-Dollar dar. In diesem Bereich könnte im Anschluss nach einem Boden Ausschau gehalten werden. Eine Negierung dieses Szenarios würde dagegen einen Anstieg über die letzte Kursspitze aus Anfang März von 255,70 US-Dollar erfordern. In diesem Fall könnte dann Caterpillar zurück in den Bereich seiner Jahreshochs bei 266,04 US-Dollar zurückkehren.