EQS-News: STS Group AG eröffnet US-Werk in Salem im US-Bundesstaat Virginia

STS Group AG eröffnet US-Werk in Salem im US-Bundesstaat Virginia



10.03.2023 / 07:30 CET/CEST

STS Group AG eröffnet US-Werk in Salem im US-Bundesstaat Virginia Erste Prototypen gehen noch 2023 vom Band

Serienfertigung fährt im Januar 2024 hoch

119 neue Arbeitsplätze in der Region

Ausbau des Nordamerika-Geschäfts wichtiger Meilenstein für die STS Group Hagen, 10. März 2023 – Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), ein im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter, weltweit tätiger Systemlieferant für die Automobilindustrie, eröffnet ihren ersten Produktionsstandort in den USA im ehemaligen General Electric-Werk in der Stadt Salem im US-Bundesstaat Virginia. Damit schafft das Unternehmen 119 neue Arbeitsplätze in der Region. Erste Prototypen laufen noch 2023 vom Band, die Serienproduktion fährt im Januar 2024 hoch. Das Werk wird als Tochtergesellschaft der STS Group North America betrieben und stärkt die Position der Region als Zentrum des Automobilbaus. Das neue Werk wird die Lkw-Montage von Volvo Trucks in Pulaski County sowie andere Lkw- und Automobilwerke im gesamten Mittleren Westen und Südosten der USA beliefern. Alberto Buniato, CEO der STS Group AG: „Ich freue mich sehr, dass wir dieses Projekt mit der Unterstützung von Adler Pelzer vor Ort auf die Zielgerade gebracht haben. Insgesamt ist und bleibt der Ausbau des Nordamerika-Geschäfts für die STS Group von großer Relevanz. Salem ist ein idealer Standort für die STS Group, um den Footprint in den USA auszubauen, bestehende Kunden vor Ort zu betreuen und das Kundenportfolio zu erweitern. Mit dem neuen Werk kommt unser Projekt in seine finale Phase. Damit sind wir in der Lage, weiteres Wachstum in der Region zu generieren. Wir nutzen dazu keinen Neubau, sondern widmen ein bestehendes Werk um. Das spart Zeit und Geld, sorgt für eine einfachere Kontrolle und eine bessere Stabilität in der Startphase.“ „Die Präsenz auf dem US-Markt ist ein wichtiger Pfeiler unserer Wachstumsstrategie, schließlich bietet der US-Markt als zweitgrößter Truck-Markt weltweit ein erhebliches Potenzial“, sagt Pietro Lardini, Mitglied des Aufsichtsrats der STS Group und CEO der Adler Pelzer Gruppe, dem Hauptaktionär der STS Group AG. Über STS Group: Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein führender Systemlieferant für die Automotive-Industrie. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 242,0 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert und entwickelt in ihren insgesamt zwölf Werken und drei Entwicklungszentren in Frankreich, Deutschland, Mexiko, China und künftig auch in den USA Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen (Sheet Molding Compound - SMC), wie z. B. feste und flexible Fahrzeug- und Aerodynamikverkleidungen, ganzheitliche Innenraumsysteme, wie auch Leichtbau- und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen. STS hat einen großen globalen Footprint mit Werken auf drei Kontinenten. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Hersteller von Nutzfahrzeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen. STS Group AG

