GERRESHEIMER - Die Party neigt sich dem Ende

Es ist wirklich beeindruckend welches Kursfeuerwerk die Bullen in den vergangenen Monaten in der Gerresheimer-Aktie abgefeuert haben. Abgesehen von dem kurzen Ausrutscher Anfang Dezember ist der Aktienkurs geradlinig bis in den Bereich von 90 EUR angestiegen und hat sich damit um fast 90 % verteuert.

Genau dieser Umstand ist es jedoch auch, welcher jetzt zur Vorsicht mahnt. Zum aktuellen Zeitpunkt ist der Aufwärtstrend noch ungebrochen und zugegebenermaßen, auch noch relativ dynamisch. Es ist jedoch bestens zu erkennen, wie weit fortgeschritten die Party schon ist. Erschwerend kommt hinzu, dass die Kurse den Volumenschwerpunkt der letzten zweieinhalb Jahre erreicht haben. Es würde alles andere als überraschen, wenn der Aufwärtstrend jetzt an Momentum verliert und potenziell sogar eine Korrektur vorbereitet wird. Im Rahmen einer solchen sprechen wir immerhin über Risiken in Richtung 74-70 EUR.

Angesichts dieses Korrekturpotenzials muss man sich trotz des immer noch laufenden Aufwärtstrend fragen, ob es sich lohnt, jetzt erst in die Gerresheimer-Aktie einzusteigen. Einfacher wird es nämlich nicht. Der Weg bis hin zu 100 EUR ist nicht mehr weit und spätestens dort wartet ein massiver Widerstand auf die Bullen.

Fazit: In der Gerresheimer-Aktie darf man aktuell seine Gewinne managen und noch auf ein paar Prozente hoffen. Jetzt aber erst in großem Stil einzusteigen, könnte sich in einigen Wochen als Fehler herausstellen. Auf den Punkt gebracht: mein Rating für die Aktie liegt irgendwo zwischen „Halten“ und „Verkaufen“, zumindest im mittelfristigen Bereich.

