McDONALD´S - Wenn nicht jetzt, wann dann?

McDonald's Corp. - WKN: 856958 - ISIN: US5801351017 - Kurs: 265,255 $ (NYSE)

Das kann in der McDonald‘s-Aktie noch ein heißer März werden, zumindest wenn man dem aktuellen Kursverlauf und der Charttechnik Beachtung schenkt. Die Aktie selbst steckt seit November in einer Konsolidierung. Hier zeichnet sich mittlerweile ein klar erkennbares fallendes Dreieck ab. Bezüglich dieses Kursmusters gibt es einige Analysen, die der Formation den Stempel einer Konsolidierung im Trend aufdrücken. Im Falle von McDonald‘s würde dies bedeuten, dass mit einem Ausbruch nach oben und neuen Hochs bei und oberhalb von 300 USD zu rechnen ist.

Ich denke Anleger haben mitnichten etwas gegen diese Argumentation, vor allen Dingen nicht in diesen Tagen. Erst gestern kam es zu einem Test der entscheidenden Unterstützungszone beginnend ab ca. 262 USD. Diese zieht sich bis ca. 259 USD hin und sollte nicht nachhaltig unterschritten werden. Dann könnte aus der Konsolidierung schnell eine bärische Trendwende werden. Abgaben in Richtung 250/245 USD wären anschließend möglich. Selbst ein Test von 235/230 USD könnte nicht ausgeschlossen werden.

Fazit: Höchst spekulativ aber trotzdem interessant, wäre aktuell eine Position in der McDonald‘s-Aktie. Mit der Nähe zur entscheidenden Stop-Marke bei 259 USD ergibt sich eine mögliche Chance. Prozyklisch bestätigend müsste die aktuelle Dreiecksformation nach oben verlassen werden. Eine Entscheidung könnte in den nächsten Tagen fallen, denn die Kurse laufen zunehmend in die Spitze des Konsolidierungsmusters ein.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)