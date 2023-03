AMD: Chance von 196,17 Prozent p.a.!

Für den High-End-Chip Entwickler AMD ist das Auslagern der physischen Produktion seiner CPUs und GPUs zu TSMC ein zweischneidiges Schwert. Einerseits konnte AMD dadurch technologisch zu seinem Konkurrenten Intel aufschließen und in manchen Teilbereichen Intel sogar überholen. Während Intel mit der Produktion von 10 Nanometer-CPUs kämpft, gelingt es AMD dank TSMC, Prozessoren auszuliefern, die mit der 5 Nanometer-Technologie in Taiwan gefertigt werden. Andererseits setzt sich AMD dem Risiko aus, durch eine mögliche militärische Auseinandersetzung zwischen China in Taiwan seine Produktion zu verlieren. Der taiwanesische Auftragsfertiger TSMC versucht gegenzusteuern und diversifiziert seine Fabrikstandorte nun global, um die Fertigung schrittweise aus der Schusslinie zu nehmen.

Zum Chart

Anfang Januar 2022 startete die ausgedehnte Schwächephase des AMD-Kurses ausgehend vom All Time High bei 164,46 USD. Damit war der Chiphersteller keine Ausnahme unter den Wachstumswerten. Sein vorläufiges Tief markierte der Kurs am 13. Oktober 2022 am Level von 54,57 USD. In der Spitze entspricht dies einem Kursverlust von knapp 67 Prozent. Ausgehend vom partiellen Tief bei 54,57 USD konnte im Zeitraum von Mitte Oktober bis Anfang Februar 2023 wieder Boden gutgemacht werden. Aktuell hat der Aktienkurs Schwierigkeiten, die Aufwärtssequenz fortzusetzen, nachdem er beim Widerstand am Level von 84,00 USD vorerst nach unten abgeprallt ist. Mit dieser Widerstandszone hat der Kurs schon seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen von AMD am 1. Februar 2023 zu kämpfen. Gemessen am KGV ist die Aktie nicht mehr als billig zu bezeichnen. So ist seit dem Tief bei 54,57 USD die Aufwärtssequenz wieder rund 45 Prozent im Plus. Generell ist bis in das Geschäftsjahr 2024/25 eine Verdreifachung des Gewinns bereits eingepreist. Durch das hohe KGV reagiert der Kurs äußerst sensibel auf Korrekturen im geplanten Wachstum.