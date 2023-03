Ölpreise geben deutlich nach - Verunsicherte Finanzmärkte belasten

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag belastet durch die Verunsicherung an den Finanzmärkten deutlich nachgegeben. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 81,34 US-Dollar. Das waren 1,45 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um 1,40 Dollar auf 75,28 Dollar.

Die Verunsicherung an den Finanzmärkten wirkte sich auch auf die Ölpreise aus. Die Turbulenzen in der US-Bankenbranche haben die Aktienmärkte deutlich belastet. Vor dem Wochenende war die auf Start-up-Finanzierung spezialisierte Silicon Valley Bank (SVB) nach einer gescheiterten Notkapitalerhöhung vorerst geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt worden.

Die Anleger sind misstrauisch, auch wenn das Finanzministerium, die Einlagensicherungsbehörde und auch die US-Notenbank rasch reagiert haben. Die Einlagen der Kunden von SVB wurden garantiert, die Notenbank Fed legte ein neues Kreditprogramm für die Banken auf. Eine sich verschärfende Krise könnte auch die wirtschaftliche Entwicklung in den USA belasten und damit die Nachfrage nach Rohöl dämpfen./jsl/bgf/mis