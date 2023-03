ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Klöckner & Co auf 'Halten' - Fairer Wert 9,75 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Klöckner & Co nach einer Übernahmeofferte von Swoctem von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 5,60 auf 9,75 Euro angehoben. Ein höheres Gegenangebot einer anderen Partei und/oder einen Bieterkampf um den Stahlhändler halte er im derzeitigen Marktumfeld für wenig wahrscheinlich, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Angebot enthalte keine nennenswerte Prämie und der Aktienkurs liege bereits leicht über dem Angebotspreis von 9,75 Euro, was kursstützend wirken sollte./la/gl

