EQS-Adhoc: K+S Aktiengesellschaft: K+S beschließt Kapitalrückführung an Aktionäre von insgesamt bis zu 391,4 Mio. Euro bzw. rund 2 Euro je Aktie (Markterwartung Vara: 1,50 Euro je Aktie)

Dividendenvorschlag: 1,00 Euro je Aktie bzw. 191,4 Mio. Euro

Aktienrückkauf bis zu 200 Mio. Euro nach der Hauptversammlung am 10. Mai 2023

Geschäftsjahr 2022 (entsprechend Prognose und Markterwartung):

EBITDA: 2,4 Mrd. Euro

Bereinigter Freier Cashflow vor Sondereffekten: 1,2 Mrd. Euro

Ausblick 2023:

EBITDA: 1,3 bis 1,5 Mrd. Euro (Markterwartung Vara: 1,49 Mrd. Euro)

Bereinigter Freier Cashflow: 700 bis 900 Mio. Euro (Markterwartung Vara: 820 Mio. Euro)

Der Vorstand der K+S Aktiengesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats folgende Beschlüsse gefasst: Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 10. Mai 2023 eine Dividende für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 1,00 Euro je Aktie (Ausschüttungssumme Dividende: 191,4 Mio. Euro) vorschlagen (Vorjahr: 0,20 Euro je Aktie; Ausschüttungssumme: 38,3 Mio. Euro).

Nach der Hauptversammlung am 10. Mai 2023 soll begonnen werden, bis spätestens Ende Februar 2024 eigene Aktien im Wert von bis zu 200 Mio. Euro, d.h. rund 5% des Grundkapitals (auf Basis des Schlusskurses vom 13. März 2023), zurückzukaufen und anschließend einzuziehen. Damit wird K+S Kapital in Höhe von bis zu 391,4 Mio. Euro bzw. rund 2 Euro je Aktie (Konsensschätzung Vara vom 31. Januar 2023 für „Distribution to shareholders“: 1,50 Euro je Aktie) an die Aktionäre zurückführen, das sind mehr als 40% des erwirtschafteten bereinigten Freien Cashflows.



Zur Einordnung der Entscheidung werden hiermit die wichtigsten Eckdaten zum Geschäftsjahr 2022 sowie zum Ausblick 2023 vorab veröffentlicht:



Das EBITDA im Geschäftsjahr 2022 erreichte 2.422,9 Mio. Euro (bisherige Prognose: 2,4 Mrd. Euro; Konsensschätzung Vara vom 31. Januar 2023: 2.398,4 Mio. Euro), beim bereinigten Freien Cashflow vor Sondereffekten wurden 1.163,5 Mio. Euro erzielt. Nach Berücksichtigung der vollständigen Rückführung des Factoringprogramms und dem Erwerb von CO 2 -Zertifikaten ergibt sich ein bereinigter Freier Cashflow von 932,0 Mio. Euro (bisherige Prognose: etwa 1 Mrd. Euro; Konsensschätzung Vara vom 31. Januar 2023: 947,8 Mio. Euro). Die Nettovermögensposition zum 31. Dezember 2023 belief sich auf 244,9 Mio. Euro.



Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet die K+S Gruppe ein EBITDA zwischen 1,3 und 1,5 Mrd. Euro (Konsensschätzung Vara vom 31. Januar 2023: 1.492,8 Mio. Euro). Der bereinigte Freie Cashflow wird zwischen 700 und 900 Mio. Euro prognostiziert (Konsensschätzung Vara vom 31. Januar 2023: 820,0 Mio. Euro).



Das Unternehmen veröffentlicht den Geschäftsbericht 2022 am 15. März 2023.







