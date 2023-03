Generali will die Dividende anheben

Der italienische Versicherer Generali (ISIN: IT0000062072) will eine Dividende in Höhe von 1,16 Euro je Aktie an seine Aktionäre ausschütten. Dies sind 9 Cent mehr als für 2021 (1,07 Euro) bezahlt wurden. Beim derzeitigen Börsenkurs von 18,15 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 6,39 Prozent.

Die Auszahlung erfolgt ab dem 24. Mai 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 22. Mai 2023.

Der Nettogewinn stieg im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent auf 2,91 Mrd. Euro. Der operative Gewinn kletterte um 11,2 Prozent auf den Rekordbetrag von 6,51 Mrd. Euro. Die Prämieneinnahmen legten um 1,5 Prozent auf 81,54 Mrd. Euro zu.

Generali wurde 1831 gegründet und beschäftigt rund 82.000 Mitarbeiter. Es ist der größte Versicherungskonzern in Italien. Firmensitz ist Triest.

