K+S kauft eigene Aktien zurück und hebt die Dividende an

Der Düngemittel- und Salz-Konzern K+S AG (ISIN: DE000KSAG888) will für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro je Aktie ausschütten, wie am Dienstag in Kassel mitgeteilt wurde. Im Vorjahr wurden 0,20 Euro als Dividende bezahlt. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses in Höhe von 21,24 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,71 Prozent. Die Hauptversammlung der im MDAX notierten Firma wird am 10. Mai 2023 stattfinden.

Außerdem wurde beschlossen, eigene Aktien im Wert von bis zu 200 Mio. Euro zurückzukaufen und anschließend einzuziehen. Der Rückkauf soll nach der Hauptversammlung am 10. Mai 2023 beginnen und bis spätestens Ende Februar 2024 abgeschlossen sein.

Im Geschäftsjahr 2022 kletterte der Konzernumsatz um 77 Prozent auf 5,7 Mrd. Euro (2021: 3,2 Mrd. Euro). Das operative Ergebnis EBITDA ist auf 2,4 Mrd. Euro (2021: 1,1 Mrd. Euro) gestiegen.

K+S erwartet für 2023 einen Gewinnrückgang. So soll das EBITDA im laufenden Geschäftsjahr einen Wert zwischen 1,3 und 1,5 Mrd. Euro (2022: 2,4 Mrd. Euro) erreichen.

K+S ist ein Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen mit Sitz in Kassel beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter.

Redaktion MyDividends.de