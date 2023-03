RWE - Die Uhr tickt!

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 39,490 € (XETRA)

Der heutige Handelstag und die damit verbundenen Kursgewinne könnten für Aktionäre in der RWE-Aktie ein wichtiger Schritt nach vorne sein. In den vergangenen Wochen hatten die Bullen ihre Probleme und dabei kam auch die mittelfristig federführende Aufwärtstrendlinie unter Druck. Diese kann heute zurückerobert werden. Damit wird ein wichtiger Unterstützungsbereich, der sich bis gut 38 EUR hinzieht, doch noch bestätigt. Wichtig wäre jetzt, die Kursgewinne von heute zu verteidigen und bis zur Schlussglocke zu halten. Im Anschluss könnten die Kurse weiter in Richtung 40,50 EUR durchstarten. Im besten Fall ist heute der Startschuss für eine neue Kaufwelle mit Zielen ab 42,50 EUR gefallen.

In diesem bullischen Szenario sollte die Aktie aber nicht mehr auf ein neues Tief unter 37,84 EUR zurückfallen. Damit würde das bullische Chartbild weiter unter Druck geraten. Zwar liegt der nächste Support beginnend ab ca. 37 EUR relativ nah und die Aktie hätte dort erneute Chancen, die Annahme einer jetzt gestarteten Kaufwelle könnte mit einem neuen Tief trotzdem nicht aufrechterhalten werden.

Fazit: Die RWE-Aktie steckt mitten in einer mehrmonatigen Konsolidierung und ausgehend vom aktuellen Unterstützungsbereich um 38 EUR besteht aktuell eine neue Rallychance. Sollten die Bullen diese noch nicht nutzen können, dürfte der Unterstützungsbereich bei 37-36 EUR in den Fokus rücken.

