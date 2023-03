Aktuelle Analyse am 15.03.2023: Fuchs Petrolub im Stimmungstest

StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Fuchs Petrolub ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Fuchs Petrolub, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.

1. Relative Strength Index:

Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Fuchs Petrolub-RSI ist mit einer Ausprägung von 67,24 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 47,43, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.

2. Sentiment und Buzz:

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Fuchs Petrolub in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Fuchs Petrolub haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Fuchs Petrolub bekommt dafür eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als neutral bewertet.

3. Technische Analyse:

Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Fuchs Petrolub-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 31,2 EUR mit dem aktuellen Kurs (37,74 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +20,96 Prozent. Die Aktie erhält damit eine positive Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 36,79 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,58 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Fuchs Petrolub ergibt, die Aktie erhält eine neutrale Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.

Das Gesamturteil für Fuchs Petrolub ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.

Weitere Details zur Fuchs Petrolub-Aktie:

Kurs: 37,74 EUR - Prozent (SP-Indikation, Stand: 14.03.2023 00:00:00)

ISIN: DE000A3E5D64

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.