Medienmitteilung: Top-Preis-Leistungs-Verhältnis und kurze Lieferzeiten: Massenflussregler SFC6000 global erhältlich

Medienmitteilung März 2023, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz Top-Preis-Leistungs-Verhältnis und kurze Lieferzeiten: Massenflussregler SFC6000 global erhältlich Sensirion launcht einen neuen Massenflussregler. Der SFC6000 ist kompakt und leicht und überzeugt dmit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis und äusserst attraktiven Lieferzeiten. Er optimiert die Flussregelung in Geräten der Halbleiterindustrie, in Analyseinstrumenten und in der Industrieautomation. Der SFC6000 ist Sensirions Massenflussregler der nächsten Generation und besticht durch eine Top-Performance, einen tiefen Preis und kurze Lieferzeiten von acht Wochen. Während die Branche derzeit mit Lieferzeiten von 30 bis 53 Wochen zu kämpfen hat, sind Muster des SFC6000 bereits innerhalb von zwei bis vier Wochen verfügbar. Darüber hinaus sind ausgewählte Konfigurationen des SFC6000 in der Distribution erhältlich (SFC6000D genannt) und somit über Nacht für erste Tests und Evaluationen lieferbar. Der SFC6000 ist sehr kompakt und leicht, wodurch Kunden ihre Geräte hinsichtlich Grösse und Gewicht optimieren können. Dies ist ein entscheidender Vorteil, insbesondere für tragbare Geräte. Darüber hinaus bietet der Massenflussregler eine hervorragende Leistung in den Bereichen Wiederholbarkeit, Genauigkeit, Regelbereich und Geschwindigkeit. Der SFC6000 ist hochintegriert und verfügt dank der geringen Zahl der verbauten elektronischen Komponenten über eine sehr robuste Lieferkette. Er eignet sich für Analyseinstrumente (Gaschromatographie, Bioreaktoren), für die Halbleiterindustrie (Front Opening Unified Pods (FOUP), Glasbeschichtung und -behandlung) und für die Prozessautomation. Mit dem thermischen Massenflussmessprinzip und unter Verwendung der bewährten CMOSens® MEMS-Technologie baut Sensirion kompromisslose Massenflussregler mit erstklassiger Leistung und Geschwindigkeit, die im Gegensatz zu den meisten anderen Geräten auf dem Markt keine Drift aufweisen und im laufenden Betrieb nicht nachkalibriert werden müssen. Zusätzlich ist mit dem SFM6000 auch ein Gasdurchflusssensor, sprich eine ventillose Schwestervariante des SFC6000, erhältlich, der die gleiche Leistung zu einem tieferen Preis bietet. Besuche Sensirion vom 18. bis 22. März 2023 auf dem Messestand #739 der Pittcon in Philadelphia, PA, USA, und erfahre das neue Produkt. Weitere Informationen gibt es online auf: www.sensirion.com/sfc6000. Über Sensirion – Experte für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1’000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com.



