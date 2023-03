APPLE - Das Schwergewicht darf nicht schwächeln

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 152,990 $ (Nasdaq)

Im Rahmen einer dreiteiligen Abwärtsbewegung fiel die Apple-Aktie von ihrem Allzeithoch zurück und unterschritt im Dezember sogar das bisherige Verlaufstief bei 129,04 USD. Dort konnte sie sich aber wieder dynamisch erholen. Diese Rally stoppte erst am Zwischenhoch aus dem Oktober 2022 bei 157,50 USD.

Seither tendiert die Aktie in einer breiten Korrekturbewegung seitwärts und neutralisierte dabei die letzte, am 01. Februar begonnene Aufwärtsstrecke mit einer Korrektur auf 143,90 USD. Von diesem Niveau konnte sich der Kurs in einer sich dreiecksförmig zuspitzenden Aufwärtsbewegung wieder nach oben arbeiten, das Hoch bei 157,38 USD aber bislang nicht durchbrechen.

APPLE - Aktie zwischen Korrekturfortsetzung und Ausbruchsszenario

Einfach gedacht konsolidiert die Aktie von Apple aktuell den Anstieg bis Anfang Februar und könnte diesen mit einem Ausbruch über die Hürden bei 156,30 und 157,50 USD direkt in Richtung 164,00 und 170,00 USD ausdehnen.

In einer etwas zeitintensiveren Ausbruchsvariante würde der Anstieg noch etwas auf sich warten lassen und zunächst eine Korrektur bis 146,00 und 143,00 USD zurückführen. Dort könnte dann die Ausbruchsbewegung eingeleitet werden.

Wird dagegen mit der aktuellen Seitwärtsphase der Anstieg seit dem Januartief bei 124,17 USD abgeschlossen, müsste man zumindest kurzfristig mit einem Abverkauf unter 141,32 USD und einem Rückfall in Richtung 134,37 USD rechnen, ehe dort ein weiterer Versuch gestartet werden sollte, in den langfristigen Aufwärtstrend zurückzufinden.

Um also auch den Stabilisierungsaspekt für die US-Indizes weiterhin aufrechtzuerhalten, sollten sich die Käufer bei der Aktie schnell in Richtung 157,50 USD aufmachen. Jede Form der Korrektur - auch schon unter das Wochentief bei 147,70 USD - wäre zusätzliches Wasser auf die Mühlen der Bären im Gesamtmarkt.

Apple Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)