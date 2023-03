HENSOLDT - Ein absoluter Stabilitätsanker

Die Hensoldt-Aktie entwickelt sich in diesem Jahr zu einem echten Dauerbrenner an dieser Stelle (siehe „HSBC Daily Trading“ vom vom 18. Januar und 28. Februar ). Der seinerzeit beschriebene Flaggenausbruch und der Spurt über das alte Rekordhoch (30,25 EUR) haben sich jeweils als die erwarteten Kurstreiber erwiesen. Mittlerweile konnte der Titel sein Allzeithoch bis auf 36,10 EUR ausbauen. Der etablierte Aufwärtstrend ist also absolut intakt. Diese Einschätzung unterstreicht auch eines unserer Selektionsmodelle: Gemessen an insgesamt sieben verschiedenen, objektiven Indikatoren gehört die Hensoldt-Aktie derzeit zu den absoluten Toptitel des deutschen Kurszettels. Die Fortsetzung der laufenden Kursrally halten wir deshalb weiter für das wahrscheinlichste Szenario, zumal sich aus der Höhe der o. g. Flagge unverändert ein rechnerisches Langfristziel von 38 EUR ergibt. Die Aktie liefert aber auch ein Lehrbuchbeispiel für ein aktives Money Management, wenn ein Trade mal ins Laufen gekommen ist. Je nach Risikoneigung ist entweder das Vorwochentief bei 32,80 EUR oder aber das eingangs erwähnte ehemalige Allzeithoch als Absicherung prädestiniert.

HENSOLDT (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart HENSOLDT

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

