IRW-News: Movella Holdings Inc.: Movella tritt der Webull Corporate Communications Service Platform bei, um die Kommunikation mit den Aktionären zu verbessern

IRW-PRESS: Movella Holdings Inc.: Movella tritt der Webull Corporate Communications Service Platform bei, um die Kommunikation mit den Aktionären zu verbessern

Henderson, NV / ACCESSWIRE / 16. März 2023 / Movella Holdings Inc. (NASDAQ:MVLA) (Movella), ein führender Komplettanbieter von Sensoren, Software und Analysen, die die Digitalisierung von Bewegungen ermöglichen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen nun aktiv an der neuen Webull Corporate Communications Service Platform teilnimmt. Movella begann am 13. Februar 2023 nach der erfolgreichen Fusion mit Pathfinder Acquisition Corp. (Pathfinder), einer Special Purpose Acquisition Company, mit dem Handel seiner Stammaktien und Optionsscheine am Nasdaq Global Market unter den Tickersymbolen MVLA bzw. MVLAW.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69695/Movella_031623_DE.001.png

Verwandtes Bild

Das Movella-Portal auf der Webull-Plattform bietet dem Unternehmen eine direkte Verbindung zu Aktionären und potenziellen Investoren, indem es ein Forum und Sofortnachrichten zu Movella bietet. Die kuratierten Inhalte umfassen Unternehmens- und Produktneuigkeiten, Kundenreferenzen und Informationen für Investoren. Darüber hinaus können Webull-Benutzer über das Portal direkt Fragen stellen und Antworten vom Movella Management-Team erhalten. Diese Fragen werden in einem Forum mit anderen gleichgesinnten Benutzern generiert, das Interaktion und eine Priorisierung der zu beantwortenden Fragen ermöglicht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69695/Movella_031623_DE.002.png

Verwandtes Bild

Wir freuen uns, aktiv an der Webull-Plattform als einem zusätzlichen Kanal für die Kommunikation der Aktionäre und die Einbindung der Investoren teilzunehmen, so Steve Smith, CFO von Movella. Im heutigen Markt glauben wir, dass Einzelpersonen ein wichtiger und wachsender Teil des Investitions-Ökosystems sind und es ist wichtig, dass wir uns über eine mobile Technologieplattform, die sofortige Einblicke und Transparenz bietet, mit ihnen vernetzen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen des Unternehmens und folgen Sie Movella auf Webull. Aktivieren Sie Alerts, um keinen Beitrag zu verpassen. https://www.webull.com/quote/nasdaq-mvla

Ansprechpartner:

Investor Relations: investors@movella.com

Über Movella Holdings Inc.

Movella ist ein führender Komplettanbieter von Sensoren, Software und Analysen, die die Digitalisierung von Bewegungen ermöglichen. Movella bedient die Unterhaltungs-, Gesundheits- und Sportmärkte sowie Automations- und Mobilitätsmärkte. Unsere Innovationen ermöglichen Kunden, den Wert der Bewegung zu nutzen, indem sie Daten in aussagekräftige und verwertbare Erkenntnisse umwandeln. In Zusammenarbeit mit weltweit führenden Marken wie Electronic Arts, EPIC Games, 20th Century Studios, Netflix, Toyota, Siemens und mehr als 500 Sportorganisationen schafft Movella außergewöhnliche Ergebnisse, die die Menschheit voranbringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.movella.com.

QUELLE: Movella Holdings Inc.

Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69695

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69695&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US62459N1054

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.