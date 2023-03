JPMORGAN CHASE - Zurück ans Oktobertief?

JPMorgan Chase & Co. - WKN: 850628 - ISIN: US46625H1005 - Kurs: 128,260 $ (NYSE)

Langfristig betrachtet befindet sich die Aktie von JPMorgan in meinem Aufwärtstrend, der in der Spitze bis 172,96 USD führte. Von Oktober 2021 bis Oktober 2022 brach die Aktie dann allerdings über 40 % ein und neutralisierte so die Rally seit dem Coronacrashtief. Die seither laufende Aufwärtsbewegung dürfte daher prinzipiell zunächst nur eine Erholung im Abwärtstrend darstellen.

Und diese bei 101,28 USD begonnene Erholung könnte jetzt bereits beendet sein. Denn die nach der Rückeroberung der Hürde bei 128,58 USD begonnene Seitwärtsphase unterhalb von 145,00 USD weist die im Chat orange skizzierten Umrisse einer bärischen Terminal-Formation auf:

Bei dieser werden am Ende eines übergeordneten Anstiegs drei aufeinanderfolgende, kürzer werdende Aufwärtsstrecken von zwei jeweils mindestens 61,8 % des vorherigen Anstiegs umfassenden Korrekturen unterbrochen. In der Regel werden in der Formation noch mindestens ein - meist zwei weitere höhere Hochs ausgebildet, ehe der Kurs dann unter die Unterseite der Dreiecksformation mit einem gewaltigen Einbruch, einem sogenannten Thrust, fällt.

Dieser Thrust hat bei der Aktie von JPMorgan am 06. März begonnen und bereits den Support bei 128,58 USD erreicht. Sollte die Aktie jetzt also in den nächsten Tagen nicht dynamisch über das letzte Zwischentief bei 137,43 USD ansteigen und so den Aufwärtstrend fortsetzen, wäre von einer Korrektur weiter Teile der gesamten Aufwärtsbewegung seit Oktober auszugehen.

Auf Basis der laufenden Abverkaufswelle lägen nächste Ziele bei 123,00 und später bei 117,71 - 119,00 USD. Unterhalb von 115,65 USD wäre der Anstieg seit Oktober dann auch formal beendet und ein weiterer Einbruch in Richtung 104,34 und 101,28 USD die wahrscheinliche Folge.

JPMorgan Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)