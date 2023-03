Linke sieht nach Bankenrettung 'massive Ansteckungsgefahr'

BERLIN (dpa-AFX) - Mit Blick auf die Unruhe an den Finanzmärkten fordert die Linke viel striktere Vorgaben an Banken. Nötig sei eine Eigenkapitalquote von 20 bis 30 Prozent, sagte Parteichef Martin Schirdewan am Montag in Berlin. Das in Europa geforderte Eigenkapital - derzeit liegt die Gesamtkapitalanforderung bei rund 15 Prozent - sei niedriger als in den USA. "Der europäische Finanzmarkt ist im Moment extrem vulnerabel", sagte Schirdewan, der auch Linken-Fraktionschef im Europaparlament ist. "Es herrscht eine massive Ansteckungsgefahr."

Am Wochenende war die "Notfallrettung" der Credit Suisse durch die Schweizer Großbank UBS bekanntgegeben worden. Trotzdem kamen die Finanzmärkte weltweit am Montag nicht zur Ruhe. Schirdewan kritisierte den Bankendeal in der Schweiz. Damit werde noch mehr Finanzkapital in den Händen weniger konzentriert und das Problem vergrößert, dass Banken "too big to fail" seien - also zu groß und wichtig, als das Staaten ein Scheitern riskieren könnten./vsr/DP/ngu