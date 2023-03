At&S springt um 4,00% nach oben

Das satte Plus der At&S-Aktie konnte sich sehen lassen.

Bis zum Börsenschluss konnte At&S satte 1,10 € zulegen. Dies entsprach einem Tagesplus von 4,00%.

Aber so gut lief es heute nicht immer, zeitweise notierte der Aktienpreis bei 27,90 €. In Anbetracht des Vortages stand dieser Dienstag für At&S allerdings eher im Zeichen der Regeneration als des Gewinns. Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die At&S-Aktie um dramatische -42,80% abwärts.