EQS-News: Joh. Friedrich Behrens AG i. I.: Zweite Abschlagsverteilung im Rahmen des Insolvenz¬verfahrens erfolgt.

Joh. Friedrich Behrens AG i. I.: Zweite Abschlagsverteilung im Rahmen des Insolvenz¬verfahrens erfolgt.



21.03.2023 / 13:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News Joh. Friedrich Behrens AG i. I.: Zweite Abschlagsverteilung im Rahmen des Insolvenz­verfahrens erfolgt. Ahrensburg, 21. März 2023 – Die Joh. Friedrich Behrens AG hat heute die bereits angekündigte zweite Abschlagsverteilung in Höhe von EUR 11 Mio. an die Gläubiger vorgenommen. Die Quote der zweiten Abschlagsverteilung beträgt 22,30 %. Für die Inhaber der Anleihen 2015/2020 (ISIN DE000A161Y52) und 2019/2024 (ISIN DE000A2TSEB6) ist die Auszahlung an den gemeinsamen Vertreter, die One Square Advisory S.à.r.l., erfolgt. Die Auszahlung auf die Anleihen erfolgt auf die Bestände vom 21.03.2023 (24:00 Uhr). Die Ausschüttung wird noch im März beginnen. Der gemeinsame Vertreter wird die Anleihegläubiger in Kürze zu dem weiteren Verfahren der Verteilung gesondert informieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://onesquareadvisors.com/behrens-ag/. Gleichzeitig hat die Joh. Friedrich Behrens AG einen Betrag in Höhe von rund EUR 1,38 Mio. im Wege der nachträglichen Berücksichtigung nach § 192 InsO an diejenigen Gläubiger ausgezahlt, die an der ersten Abschlagsverteilung noch nicht teilnehmen konnten. Durch diese Auszahlung werden diese Gläubiger nunmehr mit den übrigen Gläubigern gleichgestellt. Insgesamt beläuft sich die Quote aus beiden Abschlagsverteilungen auf 60,75 %.

Joh. Friedrich Behrens AG i. I.

Bogenstraße 43 - 45

22926 Ahrensburg

Internet: www.behrens.ag





