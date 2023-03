Niederlande wollen Tiktok von Diensthandys verbannen

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die Niederlande wollen Tiktok von den Diensthandys aller Regierungsbeamten verbannen. Die Regierung rief am Dienstag dazu auf, die Kurzvideo-App der Online-Plattform auf allen mobilen Apparaten sofort zu löschen. Es gebe ein erhöhtes Spionagerisiko, begründete die zuständige Staatssekretärin Alexandra van Huffelen die Anordnung. Über Tiktok könnten möglicherweise Daten der Nutzer in die Hände des chinesischen Staates gelangen. Der Dienst gehört zum aus China stammenden Bytedance-Konzern. China habe eine "offensives Cyberprogramm gegen die Niederlande", hieß es in einer Mitteilung.

Die Behörden wollen nun technisch verhindern, dass auf Diensttelefonen oder Laptops Apps auch aus anderen Ländern mit einer ähnlichen aggressiven Cyberstrategie wie Iran oder Russland installiert werden können./ab/DP/ngu