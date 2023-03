Russell 2000: Dringender Handlungsbedarf

Der marktbreite Russell 2000 Index hat erst zu Beginn dieses Jahres seinen vorausgegangenen Abwärtstrend überwunden, droht derzeit allerdings in diesen wieder zurückzufallen. Zwar gingen die jüngsten Marktturbulenzen an diesem Barometer nicht spurlos vorbei, allerdings ist dieser Index auch nicht so bankenlastig.

Aktuell notiert der Russell 2000 Index auf dem tiefsten Stand seit Ende Oktober letzten Jahres und ist auch nicht weit entfernt von den Jahrestiefs aus 2023. Es kann aber eine hoffnungsvolle Stabilisierung im Bereich des letzten Abwärtstrends verzeichnet werden, von Kaufinteresse ist jedoch auch kaum eine Spur vorhanden.

Zwar sind gewisse Stabilisierungstendenzen beim Russell 2000 Index zu erkennen, allerdings müssen Bullen demnächst nachlegen, um nicht doch noch eine Chance den Bären einzuräumen. Hierzu wäre ein Kursanstieg mindestens über 1.788 Punkte nötig, damit weiteres Aufwärtspotenzial zunächst an 1.848 Punkte und darüber den EMA 200 bei 1.870 Punkten freigesetzt werden kann.

Bleiben Käufer dem Barometer fern, würden unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 1.716 Punkten empfindliche Rücksetzer in den vorausgegangen Abwärtstrend mit abschließenden Verlusten auf Jahrestiefs aus Ende 2022 bei 1.614 Punkten drohen.