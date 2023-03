ThyssenKrupp: Technisch einwandfrei Ausgangslage!

Übergeordnet steckt ThyssenKrupp seit mindestens 2017 in einem intakten Abwärtstrend, hierbei verlor das Papier von 27,07 auf 3,28 Euro bis März 2020 an Wert. Erst dort setzt eine volatile Stabilisierungsbewegung ein, anschließend gelang es in 2021 an 12,03 Euro zuzulegen, anschließend kippte der Wert wieder zur Unterseite und markierte im abgelaufenen Jahr bei 4,16 Euro ein weiteres Verlaufstief. Seitdem allerdings hat sich das Chartbild sichtlich verbessert, eine etwas schief geratene inverse SKS-Formation wurde in der zweiten Jahreshälfte 2022 etabliert und zeugt von Trendwendebestrebungen. Die jüngste Abwärtsbewegung fiel dabei nur dreiwellig aus, was bisher als Konsolidierung gewertet werden kann und dabei die Annahme weiterer Zugewinne im Raum schwebt.

Märkte ziehen wieder deutlich an

Gelingt es im Bereich von rund 6,00 Euro in der ThyssenKrupp-Aktie den vorliegenden Peak durch weitere Kursgewinne zu festigen, könnte oberhalb von 7,00 Euro eine erneute Kaufwelle an 7,53 Euro heranreichen, übergeordnet könnte sogar der Bereich darüber um 9,00 Euro angesteuert werden. Die Stimmung könnte allerdings durch einen Rückfall unter 6,00 Euro schnell wieder kippen, in diesem Szenario müssten sich Investoren dann aller Wahrscheinlichkeit nach auf Abschläge auf 5,06 Euro einstellen. Ein solches Szenario würde jedoch mittelfristig bärische Züge annehmen und könnte die Aktie für lange Zeit auf diesem Niveau binden.