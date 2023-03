UBS - Das ist nicht euer Ernst?

UBS Group AG - WKN: A12DFH - ISIN: CH0244767585 - Kurs: 18,985 Fr (SIX)

Mit dem Aufkommen der drohenden Finanzkrise 2.0 und dem Drama um die Credit Suisse, ging es in der UBS-Aktie rund. Der Markt reagierte zunächst extrem bärisch auf die Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse. Im Tief dieser Panik notierte die Aktie bei 14,38 CHF.

Zu diesem Zeitpunkt war alles andere als klar, wie es sowohl bei der UBS aber auch mit der Finanzkrise allgemein weitergehen wird. Vor diesem Hintergrund ging ich in meiner jüngsten Analyse von einem bärischen Umfeld aus, was kurzfristige Erholungen in der UBS-Aktie aber nicht ausschloss.

Wow, Wow und nochmals Wow!

Wenn ich mir jetzt die Aktie anschaue, die aktuell knapp unterhalb von 19 CHF gehandelt wird und im Laufe der Woche sogar schon wieder oberhalb von 20 CHF notierte, kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Was für eine extreme Volatilität.

ch möchte aber nicht derjenige sein, der bei 20 CHF eingestiegen ist. Bereits vor den aktuellen Ereignissen war dieser Preisbereich eine ganz klare Widerstandszone. Seit Anfang 2022 sehen Anleger diesen Preisbereich als zu teuer an und selbst das ist nur die halbe Wahrheit.

Bereits in den Jahren 2009, 2011, 2013, 2015 und 2017 scheiterten die Bullen genau in dieser Zone und jetzt in der größten Krise seit langem soll es gelingen, diesen Preisbereich nachhaltig zu durchbrechen. Ich habe da ehrlich gesagt meine Zweifel.

Natürlich ist eine solch bullische Entwicklung nicht unmöglich. Sollte der Ausbruch nach oben mittelfristig gelingen, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial. Im Rahmen eines neuen Bullenmarktes könnten die Kurse langfristig in Richtung 25-30 CHF durchstarten. Wer darauf spekuliert, handelt jedoch viel Hoffnung und Vertrauen. Immerhin würde der Ausbruch über einen so langfristigen Widerstand fundamental bedeuten, dass sich das Geschäftsfeld der UBS massiv verbessern wird. Es müsste eine Zeitenwende der letzten 13 Jahre einsetzen, um diese Erwartungen auch zu bestätigen.

Alternativ zu diesem bullischen Szenario kann der Ausbruch nicht nachhaltig gelingen. Im Gegenzug könnten die Kurse wieder in Richtung 15-13,75 CHF nachgeben.

Fazit: Persönlich würde ich die Aktie im oberen Preisbereich um 20 CHF nicht mehr kaufen wollen. Angesichts der Risiken und der charttechnischen Ausgangslage wäre mir dieser Preisbereich zu teuer.

