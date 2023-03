Apple - S-K-S: Zum Zweiten!

Seit anderthalb Jahren läuft die Apple-Aktie unter dem Strich seitwärts. Dennoch befindet sich der Technologietitel derzeit in einer extrem spannenden Ausgangslage. Doch der Reihe nach: In den letzten Wochen hat sich das Papier wieder oberhalb der 38-Wochen-Linie (akt. bei 149,00 USD) etabliert. Charttechnisch noch wesentlich wichtiger ist allerdings der Spurt über die letzten Hochpunkte bei 157,00/157,50 USD. Dank dieser positiven Weichenstellung liegt inzwischen eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vor – definiert durch die Tiefs bei 134,38/124,18/143,90 USD (siehe Chart). Hat die Aktie damit die Lethargie der letzten Jahre überwunden? Zumindest lässt sich das Kursziel aus dem beschriebenen Umkehrmuster auf rund 180 USD taxieren. Der diskutierte Befreiungsschlag wird dabei durch den MACD und die Relative Stärke (Levy) bestätigt. Beide Trendfolger sind wieder „long“ positioniert und können zudem mit Abwärtstrendbrüchen aufwarten. Perspektivisch rücken also die historischen Hochstände bei rund 180 USD wieder auf die Agenda. Der besondere Charme solcher Ausbruchssituationen liegt darin, dass sie regelmäßig enge Absicherungen ermöglichen. Konkret sollte die o. g. Glättung in Zukunft nicht mehr unterschritten werden.

Apple (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Apple

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

