EQS-News: Credicore Pfandhaus GmbH: Anleihe (WKN: A3MP5S / ISIN: DE000A3MP5S0)

EQS-News: Credicore Pfandhaus GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

Credicore Pfandhaus GmbH: Anleihe (WKN: A3MP5S / ISIN: DE000A3MP5S0)



24.03.2023 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Credicore Pfandhaus GmbH: Anleihe (WKN: A3MP5S / ISIN: DE000A3MP5S0) Erstes volles Geschäftsjahr 2022 mit Gewinn

Guter Start in Geschäftsjahr 2023 bestätigt die letzte Prognose Hamburg, 24. März 2023 – Das erste volle Geschäftsjahr 2022, nach dem vorangegangenen Rumpfgeschäftsjahr, konnte Credicore mit einem Gewinn in Höhe von TEUR 432 (Vj. TEUR - 386) abschließen.



"Es freut uns sehr, dass es uns trotz des verhaltenen Starts im ersten Halbjahr 2022 gelungen ist, unser erstes volles Geschäftsjahr mit einem Gewinn abschließen zu können. Verantwortlich dafür war die in der zweiten Jahreshälfte 2022 steigende Nachfrage nach Pfandkrediten, die teilweise sogar unsere zur Verfügung stehenden Finanzmittel überstieg“, sagt Karl-Miguel Meyer, Gründer und Geschäftsführer der Credicore Pfandhaus GmbH. Meyer weiter: „In das Jahr 2023 sind wir gut gestartet und wollen dies durch eine freiwillige Quartalsberichterstattung zum ersten Quartal 2023 belegen.

Eine zeitliche Verzögerung, wie bei der Veröffentlichung unserer Zahlen 2021 darf es nicht mehr geben. Hierfür haben wir alle uns als geeignet erscheinenden Maßnahmen ergriffen. Die positive Entwicklung unseres operativen Geschäfts, welche sich unverändert dynamisch gestaltet, wollen wir in Zukunft durch eine zeitnahe und transparente Finanzkommunikation unterstützen.“



Credicore wurde im April 2021 in Hamburg gegründet. Das Team rund um Gründer Miguel Meyer verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Pfandgeschäft und der Bewertung unterschiedlichster Pfandgüter. Credicore richtet ihr Angebot an gut situierte Privat- und Geschäftskunden, die kurzfristig Liquidität benötigen und sich diese auf diskrete Art über einen Pfandkredit verschaffen. Als Sicherheiten für die Credicore-Pfandkredite dienen Vermögenswerte, wie z. B. Schmuck, Uhren, Kunst, PKW/Oldtimer, Baumaschinen und Boote im Hochpreissegment. Die konservative Beleihung der jeweiligen Pfandgegenstände liegt je nach Fungibilität zwischen 20 % und 50 % des Marktwertes und bietet einen komfortablen Sicherheitspuffer.



Pressekontakt

Credicore Pfandhaus GmbH

www.credicore-investor-relations.de

info@credicore.de

Website:



Credicore Pfandhaus GmbH

Schanzenstraße 65

20357 Hamburg

Geschäftsführer: Karl-Miguel Meyer

Amtsgericht Hamburg - HRB 168675

– Das erste volle Geschäftsjahr 2022, nach dem vorangegangenen Rumpfgeschäftsjahr, konnte Credicore mit einem Gewinn in Höhe von TEUR 432 (Vj. TEUR - 386) abschließen."Es freut uns sehr, dass es uns trotz des verhaltenen Starts im ersten Halbjahr 2022 gelungen ist, unser erstes volles Geschäftsjahr mit einem Gewinn abschließen zu können. Verantwortlich dafür war die in der zweiten Jahreshälfte 2022 steigende Nachfrage nach Pfandkreditendie teilweise sogar unsere zur Verfügung stehenden Finanzmittel überstieg“, sagt Karl-Miguel Meyer, Gründer und Geschäftsführer der Credicore Pfandhaus GmbH. Meyer weiter: „In das Jahr 2023 sind wir gut gestartet und wollen dies durch eine freiwillige Quartalsberichterstattung zum ersten Quartal 2023 belegen.Eine zeitliche Verzögerung, wie bei der Veröffentlichung unserer Zahlen 2021 darf es nicht mehr geben. Hierfür haben wir alle uns als geeignet erscheinenden Maßnahmen ergriffen. Die positive Entwicklung unseres operativen Geschäfts, welche sich unverändert dynamisch gestaltet, wollen wir in Zukunft durch eine zeitnahe und transparente Finanzkommunikation unterstützen.“Credicore wurde im April 2021 in Hamburg gegründet. Das Team rund um Gründer Miguel Meyer verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Pfandgeschäft und der Bewertung unterschiedlichster Pfandgüter. Credicore richtet ihr Angebot an gut situierte Privat- und Geschäftskunden, die kurzfristig Liquidität benötigen und sich diese auf diskrete Art über einen Pfandkredit verschaffen. Als Sicherheiten für die Credicore-Pfandkredite dienen Vermögenswerte, wie z. B. Schmuck, Uhren, Kunst, PKW/Oldtimer, Baumaschinen und Boote im Hochpreissegment. Die konservative Beleihung der jeweiligen Pfandgegenstände liegt je nach Fungibilität zwischen 20 % und 50 % des Marktwertes und bietet einen komfortablen Sicherheitspuffer.www.credicore-investor-relations.deinfo@credicore.deWebsite: www.credicore.de Schanzenstraße 6520357 HamburgGeschäftsführer: Karl-Miguel MeyerAmtsgericht Hamburg - HRB 168675

24.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com