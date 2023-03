EQS-News: Fonterelli GmbH & Co KGaA: Fonterelli SPAC 3 AG an der Börse Düsseldorf gelistet

EQS-News: Fonterelli GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Börsengang

Fonterelli GmbH & Co KGaA: Fonterelli SPAC 3 AG an der Börse Düsseldorf gelistet



24.03.2023 / 10:01 CET/CEST

Gemeinsame Presse-Mitteilung der Fonterelli GmbH & Co. KGaA und der Fonterelli SPAC 3 AG Die Fonterelli SPAC 3 AG ist seit heute im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf gelistet. Sie ist damit der dritte „Mini-SPAC“, den die Fonterelli GmbH & Co. KGaA erfolgreich an die Börse begleitet. Das Aktienkapital der Fonterelli SPAC 3 AG beträgt 250.000,00 € und ist eingeteilt in 250.000 Stück Aktien. Fonterelli GmbH & Co. KGaA hält 85% der Anteile. Die Fonterelli SPAC 3 AG ist auf der Suche nach einem Börsenkandidaten, der via Sacheinlage an die Börse gehen will. Das einbezahlte Kapital ist nahezu vollständig vorhanden und reicht aus, die Transaktionskosten zu tragen. Die Fonterelli GmbH & Co. KGaA verfügt über ein weitreichendes Netzwerk und kann Börsenkandidaten eine professionelle Betreuung in den Bereichen Sachwertgutachten, rechtliche Beratung, Investor Relations, Durchführung von Platzierungen durch Banken, u.a. zur Verfügung stellen. Der Geschäftsführer der Fonterelli GmbH & Co. KGaA und Vorstand der Fonterelli SPAC 3 AG, Dr. Andreas Beyer, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung als Bankvorstand und Emissionsberater und hat mehr als 200 Börsentransaktionen betreut. Als Kapitalmarktpartner der Fonterelli SPAC 3 AG fungiert Heuking Kühn Lüer Wojtek, Köln.

Die Geschäftsführung

Fonterelli GmbH & Co. KGaA

Kontakt:

Dr. Andreas Beyer

Geschäftsführer

Fonterelli GmbH & Co. KGaA

Waldhornstr. 6

80997 München



Mehr Informationen unter

