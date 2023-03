SIEMENS - Werden die Bullen nervös?

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 141,080 € (XETRA)

Nach einem bullischen Doppelboden bei 94,81 EUR startete die Aktie von Siemens im Oktober 2022 einen steilen Aufwärtstrend, der erst an seiner Kurszielzone um 150,00 EUR gestoppt wurde. Zwei Ausbruchsversuche über das Kursziel bei 151,83 EUR scheiterten in den letzten Wochen und so setzte der Wert in einer ersten größeren Korrektur unter seine kurzfristigen Trendlinien und den Support bei 138,08 EUR zurück.

Vor einem weiteren Abwärtsimpuls retteten sich die Bullen aber in dieser Woche wieder über die Marke zurück. Doch mit der heutigen langen Abwärtskerze scheint dieser Anstieg beendet und der nächste Abwärtsimpuls begonnen zu haben. Sollte es den Bullen jetzt dennoch gelingen, die Unterstützung bei 138,08 EUR zu verteidigen, könnte die Aktie ein weiteres Mal an das Hoch bei 152,20 EUR klettern. Ob ein Ausbruch über die Marke gelingt, ist aktuell nicht abzusehen, würde aber weiteres Potenzial bis 157,96 EUR, das Allzeithoch der Aktie generieren.

Abgaben unter 138,08 EUR würden dagegen die Bären weiter befeuern und zu einer Verkaufswelle bis 130,00 und darunter bereits an die zentrale Unterstützungsmarke bei 125,56 EUR führen. Dort dürfte sich der übergeordnet weiter intakte Aufwärtstrend seit Oktober allerdings fortsetzen.

Siemens Chartanalyse (Tageschart)

Ich trade seit Jahren über stock3 Terminal und die stock3 App. Dabei verwende ich auf dem Desktop insbesondere das Handeln aus dem Chart oder ChartTrading, wie wir es nennen: Nach dem Brokerlogin kann ich von jedem Chart auf stock3 Terminal aus sicher, schnell, unkompliziert und sogar für Hebelprodukte Orders platzieren, Stops direkt in den Chart setzen oder meine laufenden Positionen beobachten und managen. Mehr über den Börsenhandel via stock3 erfahren Sie hier.

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)