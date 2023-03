Trading-Chance Salesforce: Jetzt hätten die Bären wieder ihre Chance

Werbung

Unsere letzte Trading-Chance, die sich auf die Salesforce-Aktie bezog, stammt vom 23. Januar und stellte einen Long-Trade vor. Seither ist die Aktie kräftig gestiegen. Und neue Argumente, warum sie noch allzu weit weiter zulegen müsste, gibt es derzeit nicht, daher könnte man sich überlegen, den Long-Gewinn mitzunehmen und auf die Short-Seite zu wechseln.

Die am 1. März vorgelegten Ergebnisse des bei diesem Software-Anbieter immer am 31. Januar endenden Geschäftsjahres waren deutlich besser ausgefallen als im Vorfeld prognostiziert. Und mit diesen Zahlen lieferte Salesforce einen Ausblick auf das angelaufene Geschäftsjahr, nach welchem ein Gewinn pro Aktie von 7,12 bis 7,14 US-Dollar erreicht würde. Im Vorfeld hatten die Analysten im Schnitt 5,87 US-Dollar pro Aktie erwartet. Kein Wunder also, dass die Aktie daraufhin einen Riesensprung machte. Aber:

Mit einer negativen Divergenz in der Widerstandszone angekommen

Auf diese Aufwärts-Kurslücke folgten keine weiteren Käufe, sondern Gewinnmitnahmen. Die gingen so weit, dass diese Kurslücke in den zwei darauffolgenden Wochen fast komplett geschlossen wurde. Zuletzt zog der Kurs wieder an, ist dabei aber in die Widerstandszone zwischen 184,44 und 194,37 US-Dollar gelaufen, in der bereits der Kurssprung nach der Bilanz ausgebremst wurde. Zwar haben einige Analysten auf Basis dieser neuen Gewinnprognose ihre Kursziele angehoben. Aber auch das liegt schon ein paar Wochen zurück, so dass die Frage im Raum steht:

Quelle: marketmaker pp4

Mit welchem Argument sollte Salesforce diese Widerstandszone bezwingen, an der sie trotz Rückenwind dieser noch frischen, positiven Überraschung eines vermutlich weit höher als gedacht ausfallenden Gewinns nicht vorbeikam?

Gewinnmitnahmen werden jetzt wahrscheinlicher

Zumal der Gesamtmarkt jetzt immer stärker wackelt und vor einer Nervosität geprägt ist, die über die Aktien der Finanzbranche hinausgeht, so dass Trader jetzt bei Aktien, bei denen sie starke Gewinne mitnehmen können, damit wohl leicht bei der Hand sind. Und das würden wir ebenso sehen.

Der am 23. Januar etablierte Long-Trade weist zur Stunde einen Gewinn von soliden 58 Prozent aus. Den mitzunehmen und auf die Short-Seite zu wechseln wäre angesichts dieser markanten Widerstandszone im Chartbild in Verbindung mit der auffallenden, negativen Divergenz des RSI-Indikators zum Kursverlauf (im Chart unten mit eingeblendet) durchaus einen Gedanken wert.

take the money and run: Ein Switch auf Short

Für diese Trading-Chance schlagen wir ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 235,980 US-Dollar aktuell einen Hebel von 3,7 ausweist. Den Stop Loss platzieren wir bei 202 US-Dollar in der Aktie, das würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar (1,0730 USD) einem Kurs von ca. 3,15 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Salesforce Short-Zertifikats lautet HB3GJJ.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 194,37 US-Dollar, 222,15 US-Dollar

Unterstützungen: 184,44 US-Dollar, 166,02 US-Dollar, 161,48 US-Dollar, 139,72 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf die Salesforce-Aktie

Basiswert Salesforce WKN HB3GJJ ISIN DE000HB3GJJ2 Basispreis 235,980 US-Dollar K.O.-Schwelle 235,980 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 3,7 Stop Loss Zertifikat 3,15 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

