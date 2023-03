DEUTSCHE BANK - Aktie erholt sich!

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 9,085 € (XETRA)

Wer die Deutsche-Bank-Aktie aktiv tradet, der braucht derzeit keinen Hebel mehr - außer man will so richtig Vollgas geben. Die durchschnittliche Volatilität lag in den vergangenen Tagen bei ca. 8 % und heute kann die Aktie gut 6,5 % zulegen. Dabei werden noch knapp 25 Minuten bis zur Schlussauktion gehandelt.

Die heutigen Käufe können, auch wenn sie noch nicht zu einer wirklichen Verbesserung im Chartbild beitragen, zumindest als kleiner Teilerfolg für die Bullen gewertet werden. Festzuhalten bleibt nämlich, dass das ganz große Drama nach den Kursverlusten vom vergangenen Freitag ausgeblieben ist. Immerhin hätte die Aktie nach dem Minus von über 8 % auch direkt weiter einbrechen können. Das ist jedoch nicht passiert, also werten wir den heutigen Tag als Punktsieg für die Bullen.

Ein schöner Tag…

Ein bekanntes Sprichwort sagt jedoch auch, dass ein schöner Tag noch lange keinen Sommer ausmacht. Bezogen auf die Deutsche-Bank-Aktie bleibt festzuhalten, dass der Trend immer noch abwärts gerichtet ist. Temporäre Erholungen in Richtung 10 EUR sind zwar weiterhin möglich, die Gefahr neuer Tiefs ist aber noch nicht gebannt. Da der Preisbereich ab ca. 8 EUR eine mittelfristige Unterstützungszone darstellt, sind die Bullen auf Sicht der nächsten Wochen nicht chancenlos. Schlechte Nachrichten sollten dann aber ausbleiben. Diesbezüglich können Trader und Anleger aber nur Glauben und Hoffen.

Fazit: Die Deutsche-Bank-Aktie ist weiterhin in einem Abwärtstrend unterwegs. Neue Tiefs können nicht ausgeschlossen werden. Solche sind für mittelfristige Trader und Investoren nicht uninteressant vor allen Dingen, wenn man bereit ist, dass damit verbundene systematische Risiko zu übernehmen. In einigen Wochen bzw. Monaten werden wir sehen, ob Preise ab 8 EUR geniale Einstiegchancen waren oder nicht. Bis dahin bleiben Engagements spekulativ. Zusammenfassen ließe sich die aktuelle Situation also wie folgt: Sell High solange die Aktie unterhalb von ca. 10 EUR bleibt und/oder Buy low im Bereich von 8,35-7,00 EUR.

