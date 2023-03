FRESENIUS MC - Jetzt noch schnell ein paar Prozent mitnehmen

Fresenius Medical Care KGaA - WKN: 578580 - ISIN: DE0005785802 - Kurs: 38,440 € (XETRA)

Mit einem lachenden aber auch einem weinenden Auge werte ich die heutigen Kursgewinne in der Fresenius-Medical-Care-Aktie. Der Kurs kann zum Zeitpunkt dieser Zeilen fast 4 % zulegen und knackt damit den Widerstandsbereich bei 37,77 EUR deutlich. Sollte der Ausbruch auf Schlusskursbasis gelingen, läge nach der Konsolidierung der letzten Wochen ein kurzfristig bullisches Signal vor. Mit diesem könnte es in Richtung 40-42 EUR gehen.

Fresenius Medical Care KGaA

Soweit zu meinem lachenden Auge. Problematisch wird es jedoch, wenn man sich das langfristige Chartbild anschaut. In 2022 gab es einen massiven Kursrutsch, bevor im letzten Quartal ein Boden ausgebildet werden konnte. Ausgehend von ca. 26,50 EUR startete eine schwungvolle Erholung. Hier meldeten sich jedoch Ende Februar die Verkäufer ab 40 EUR eindrucksvoll zurück. Das aktuell bullisches Signal trifft also auf eine fortgeschrittene Erholung in einem langfristig bärischen Umfeld und das gibt zu denken.

Fazit: Kurzfristig scheint die FMC-Aktie interessant, solange es nicht wieder zu einem Schlusskurs unterhalb von 37,50 EUR kommt - vorausgesetzt natürlich der aktuelle Ausbruch nach oben hat auch heute um 17:30 Uhr noch bestand. Ob es jedoch mittelfristig gelingt, die Rally der letzten Monate weiter voranzutreiben, bleibt abzuwarten. Übergeordnet würde mich eine größere Konsolidierung nicht wundern. Zu teuer sollte man die Aktie momentan also nicht mehr einkaufen.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)