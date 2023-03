Gewerkschaften legen mit Großstreik Verkehr weitgehend lahm

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Busse und Bahnen im Depot und Flugzeuge am Boden: Seit Montagmorgen legt ein Großstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG den öffentlichen Verkehr in Deutschland weitgehend lahm.

Dies trifft Millionen Berufspendler und zehntausende Zug- und Flugreisende. Verdi spricht vom größten Streik seit 1992. Die Gewerkschaften wollen mit ihrem 24-stündigen Arbeitskampf den Druck auf die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen erhöhen und verteidigten erneut ihr Vorgehen. "Wir streiken für ein tragfähiges Angebot", sagte EVG-Chef Martin Burkert der "Augsburger Allgemeinen". Die Verhandlungsführerin der Kommunen im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes, Karin Welge, bezeichnete den Streik als überzogen und pocht auf ein Entgegenkommen von Verdi etwa beim Mindestbetrag. Die nächste Verhandlungsrunde soll noch am Vormittag in Potsdam beginnen und ist bis Mittwoch geplant.

Verdi verhandelt für die etwa 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen, unter anderem auch für die Beschäftigten des Nahverkehrs und an Flughäfen. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr, mindestens aber 500 Euro monatlich. Welge bezeichnete diesen Mindestbetrag und die gesamte Lohnforderung im Inforadio als nicht darstellbar.

DBB - BEI GESCHEITERTER SCHLICHTUNG STREIK UNBEFRISTET

Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes (dbb), Ulrich Silberbach, forderte Bund und Kommunen auf, ihr Angebot für Lohnerhöhungen "deutlich nachzubessern". Es werde sich in den nächsten Tagen am Verhandlungstisch zeigen, ob die Arbeitgeber die Zeichen der Zeit erkannt hätten. Silberbach verwies darauf, dass es für den Fall des Scheiterns der Verhandlungen mit den Arbeitgebern eine Schlichtungsvereinbarung gebe. Wenn es auch in einer Schlichtung keine Einigung gäbe, "werden wir in einen flächendeckenden, unbefristeten Arbeitskampf einsteigen müssen".

Der öffentliche Personennahverkehr wird in sieben Bundesländern ebenso bestreikt wie Flughäfen und der bundesweite Regional- und Fernverkehr auf der Schiene. Die Deutsche Bahn erklärte, der Fernverkehr sei eingestellt worden. Im Regional- und S-Bahnverkehr rollen derzeit auch keine Züge. Ob am Nachmittag im Regionalverkehr einzelne Verbindungen aufgenommen werden, hängt laut DB vom Streikverlauf ab. Die EVG teilte mit, mehr als 30.000 Beschäftigte hätten sich bislang am Warnstreik beteiligt. "Wir streiken heute, weil uns in den Tarifverhandlungen trotz der für viele Beschäftigten angespannten finanziellen Situation nichts vorgelegt wurde, über das wir ernsthaft verhandeln könnten", sagte EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch in Frankfurt am Main. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte bei 50 Bahn- und Busunternehmen, für die sie zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro im Monat mehr will.

Zum Arbeitskampf aufgerufen hat Verdi rund 120.000 Beschäftigte im Bereich Verkehr und Infrastruktur - auch in kommunalen Häfen, an Schleusen, bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung und bei der Autobahngesellschaft. Bis auf den Hauptstadtflughafen BER werden Airports in Deutschland quasi lahmgelegt. Die beiden größten Flughäfen in Frankfurt und München haben wie viele andere den regulären Passagierverkehr eingestellt. Die Lage an den Airports war am Morgen ruhig. "Die Abflug-Terminals sind wie leergefegt", sagte ein Sprecherin des Hamburger Flughafens. Vom Arbeitskampf sind laut Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) bundesweit 380.000 Passagiere betroffen.

