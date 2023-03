Aktien Europa Schluss: Gewinne werden großteils wieder abgegeben

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach dem erfreulichen Wochenbeginn hat sich die Aufwärtsbewegung an Europas Börsen am Dienstag merklich abgeschwächt. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 konnte die Gewinne aus dem frühen Handel nicht halten, zum Börsenschluss schmolz das Plus auf 0,09 Prozent auf 4168,21 Punkte fast komplett zusammen. Zu Handelsbeginn betrug der Aufschlag noch rund ein Prozent.

Börsianern zufolge ist die Verunsicherung rund um die Bankenbranche noch immer groß. Die Übernahme der kollabierten Silicon Valley Bank (SVB) durch die First Citizens Bankshares habe die Nerven der Investoren zwar etwas stabilisiert, eine generelle Vorsicht dürften den Finanzmärkten aber erhalten bleiben, schrieb Analystin Susannah Streeter vom Investmenthaus Hargreaves Landsdown.

Der französische Leitindex Cac 40 schloss 0,14 Prozent höher bei 7088,34 Punkten, während der britische FTSE 100 um 0,17 Prozent auf 7484,25 Zähler zulegte./bek/zb

NNN