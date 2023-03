Diageo findet Nachfolgerin für langjährigen Chef Menezes

LONDON (dpa-AFX) - Nach zehn Jahren an der Spitze des Spirituosenherstellers Diageo zieht sich Ivan Menezes aus dem Unternehmen zurück. Nachfolgerin werde zum 1. Juli Debra Crew, derzeit im Vorstand für das operative Geschäft verantwortlich, teilte Diageo am Dienstag in London mit. Crew ist seit Oktober 2022 im Vorstand und war den Angaben zufolge zuvor mit verantwortlich für das Nordamerika-Geschäft.

Menezes gehöre zu den am längsten amtierenden Chefs eines im britischen Aktienindex FTSE notierten Unternehmens und habe Diageo zu einem weltweit führenden Premium-Spirituosenkonzern geformt, hieß es. Das Unternehmen zeichne inzwischen für zehn Prozent der britischen Getränke- und Nahrungsmittelexporte verantwortlich. Menezes kam durch die Fusion der Unternehmen Guinness und Grand Metropolitan 1997 zu Diageo./nas/ngu/mis