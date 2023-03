Gerresheimer: Aktuelle Stimmungsanalyse

StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Gerresheimer ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Gerresheimer, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.

1. Branchenvergleich Aktienkurs:

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,31 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Gerresheimer damit 20,18 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,12 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" beträgt -8,11 Prozent. Gerresheimer liegt aktuell 14,2 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.

2. Relative Strength Index:

Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Gerresheimer-RSI ist mit einer Ausprägung von 45,78 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 34,99, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.

3. Fundamental:

Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Gerresheimer liegt mit einem Wert von 22,12 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 65 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" von 64, Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien eine positive Bewertung.

4. Sentiment und Buzz:

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Gerresheimer haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal eine positive Bewertung zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zu einem positiven Gesamtergebnis.

5. Technische Analyse:

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Gerresheimer verläuft aktuell bei 64,81 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 91,65 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +41,41 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 78,9 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Gerresheimer-Aktie der aktuellen Differenz von +16,16 Prozent und damit einem positiven Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.

6. Dividende:

Derzeit schüttet Gerresheimer nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 0,32 Prozentpunkte (1,96 % gegenüber 1,64 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung neutral.

Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Gerresheimer ziehen.

Weitere Details zur Gerresheimer-Aktie:

Kurs: 91,65 EUR -0,16 Prozent (SP-Indikation, Stand: 27.03.2023 00:00:00)

ISIN: DE000A0LD6E6

Sektor: Materials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: GXI:GR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.