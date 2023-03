HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Personalie

HBM Healthcare Investments informiert über die Rückkehr von Dr. Andreas Wicki; Neuinvestition von USD 12 Millionen in ArriVent Biopharma



28.03.2023 / 06:45 CET/CEST

HBM Healthcare Investments nimmt Bezug auf ihre Medienmitteilung vom 30. Januar 2023. Dr. Andreas Wicki hat sich von seinen gesundheitlichen Beschwerden erholt und wird ab Montag, 3. April seine Tätigkeit als Geschäftsführer der HBM Healthcare Investments und beim Investitionsberater HBM Partners in vollem Umfang wieder aufnehmen. Die Verwaltungsräte und die Mitarbeitenden der HBM Healthcare Investments und HBM Partners danken Verwaltungsratspräsident Hans Peter Hasler für sein verstärktes Engagement in den vergangenen Wochen und freuen sich über die Rückkehr von Andreas Wicki. HBM Healthcare Investments gibt zudem den Abschluss einer neuen Investition von USD 12 Millionen in das private US-Unternehmen ArriVent Biopharma bekannt. Die Investition ist Teil von ArriVent’s überzeichneter Serie-B-Finanzierungsrunde im Betrag von USD 155 Millionen. Der Erlös der Finanzierung wird zur Unterstützung der zulassungsrelevanten Phase-3 und weiterer Studien mit ArriVent’s führendem Produktkandidaten Furmonertinib sowie für den weiteren Ausbau der Pipeline verwendet. Furmonertinib, ein mutationsspezifischer EGFR-Kinase-Inhibitor der nachweislich eine hohe Hirnpenetration aufweist, ist in China als Krebstherapie für Patienten mit EGFR-mutiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs zugelassen. Furmonertinib wird in China von Allist Pharmaceuticals und im Rest der Welt von ArriVent Biopharma entwickelt. Kontakt Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Erwin Troxler, +41 41 710 75 77, erwin.troxler@hbmhealthcare.com.

