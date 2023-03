Rational erhöht die Dividende und zahlt eine Sonderdividende

Der Großküchenausrüster Rational AG (ISIN: DE0007010803) will seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 11,00 Euro und eine Sonderdividende in Höhe von 2,50 Euro je Aktie ausbezahlen.

Die geplante Ausschüttung ist eine Erhöhung um rund 47 Prozent (reguläre Dividende) gegenüber dem letzten Jahr (7,50 Euro reguläre Dividende zzgl. 2,50 Euro Sonderdividende). Auf dem aktuellen Kursniveau von 591,50 Euro beträgt die derzeitige Dividendenrendite 1,86 Prozent (ohne Sonderdividende). Die Hauptversammlung findet am 10. Mai 2023 statt.

Der Umsatz der im MDAX notierten Gesellschaft stieg im Geschäftsjahr 2022 um 31 Prozent auf 1,02 Mrd. Euro und lag damit erstmals bei über einer Milliarde Euro. Das EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) kletterte auf einen neuen Rekordwert von 237,5 Mio. Euro und lag damit um rund 48 Prozent über dem Vorjahr (160,1 Mio. Euro). Die EBIT-Marge erreichte 23,2 Prozent (Vorjahr 20,5 Prozent). Das Ergebnis nach Steuern lag bei 185,7 Mio. Euro (Vorjahr: 123,7 Mio. Euro).

Rational erwartet im Geschäftsjahr 2023 eine Rückkehr zu einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Es wird erwartet, dass das EBIT leicht unterproportional zum Umsatz steigt. Hieraus resultiert eine erwartete EBIT-Marge leicht unter dem Wert von 2022. Wie Rational weiter mitteilte, plant das Unternehmen ein lokales Einstiegsprodukt für den chinesischen Markt.

Die Rational-Gruppe mit Firmensitz in Landsberg am Lech ist in der thermischen Speisenzubereitung in Großküchen tätig. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter. Der Börsengang erfolgte im Jahr 2000.

Redaktion MyDividends.de