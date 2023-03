USA: Häuserpreise legen etwas zu - FHFA

In den USA sind die Hauspreise im Januar überraschenderweise gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,2 Prozent zu, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einem Rückgang um 0,3 Prozent gerechnet. Im Dezember war der Indikator noch um 0,1 Prozent gefallen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Hauspreise im Dezember um 5,3 Prozent.

"Die Hauspreise in den USA haben sich im Januar wenig verändert und damit den Trend der letzten Monate fortgesetzt", sagte Nataliya Polkovnichenko, Volkswirtin bei der FHFA. Viele der Verkäufe seien auf die zuletzt gesunkenen Hypothekenzinsen zurückzuführen. Es gebe aber weiterhin nur wenige Häuser, die zum Verkauf stünden.

Die FHFA ist die Aufsichtsbehörde der Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac. Bei der Index-Berechnung werden die Verkaufspreise von Häusern verwendet, deren Hypotheken von den Agenturen gekauft oder garantiert worden sind.