Aroundtown streicht die Dividende

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939) will keine Dividende an die Aktionäre ausschütten, wie am Dienstagabend berichtet wurde. Die Hauptversammlung ist für den 28. Juni 2023 geplant. Im Vorjahr erhielten die Anteilsinhaber noch eine Dividende in Höhe von 0,23 Euro.

Aroundtown erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen FFO 1 (Kennziffer für die operative Ertragskraft) in Höhe von 362,7 Mio. Euro (Vorjahr: 353,2 Mio. Euro), wie der im MDAX gelistete Konzern am Dienstag weiter mitteilte. Unter dem Strich stand aufgrund von Immobilienabwertungen und Goodwill-Wertminderungen ein Verlust von 457,1 Mio. Euro nach einem Ertrag von 1,08 Mrd. Euro im Vorjahr. Die Nettomieteinnahmen stiegen in 2022 um 13 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro, was vor allem auf die Konsolidierung von Grand City Properties zurückzuführen ist. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Anstieg der Mieteinnahmen um 3,5 Prozent.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein FFO I in der Spanne von 300 bis 330 Mio. Euro erwartet. Es soll auch wieder eine Dividende ausgeschüttet werden.

Die Immobiliengesellschaft ist auf Büro-, Hotel- und Einzelhandels-Objekte in Deutschland und den Niederlanden fokussiert. Die Aktie von Aroundtown ist seit dem 19. März 2018 im MDAX der Deutschen Börse gelistet.

Redaktion MyDividends.de