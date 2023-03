GNW-Adhoc: Vaultinum wird von Eurazeo mit der Durchführung eines Cyber- und Tech-Audits beauftragt

^PARIS, March 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eurazeo hat Vaultinum, ein Schweizer

Unternehmen, das auf den Schutz und die Prüfung von Software und anderen technologischen Assets spezialisiert ist, mit der Prüfung des Quellcodes und der IT-Umgebung eines Übernahmeziels beauftragt. ?Investoren müssen sich der Risiken bewusst sein, die sie eingehen, wenn sie in ein Softwareunternehmen investieren, da mangelndes Wissen über die Auswirkungen einer Softwareverletzung enorme finanzielle, rechtliche und Reputationsschäden verursachen kann. Nur eine automatisierte Überprüfung jeder einzelnen Zeile des Quellcodes kann die Schwachstellen der Software in Bezug auf Cybersicherheit, Drittanbieterlizenzen und Skalierbarkeit aufdecken und den Investoren helfen, fundierte Entscheidungen über ihren zukünftigen Erwerb zu treffen", so Philippe Thomas, CEO von Vaultinum. Neben dem Bericht von Vaultinum über die Cyber-Schwachstellen des Zielunternehmens war auch die Analyse der Skalierbarkeit, Reife und Wartbarkeit der Software-Assets für Eurazeo von großer Bedeutung. Sie half dem Unternehmen, den Grad seiner Beteiligung an dem Zielunternehmen neu zu bewerten und eine Roadmap zu erstellen. Über Vaultinum Vaultinum ist ein vertrauenswürdiger Dritter, der auf den Schutz und die Prüfung digitaler Assets spezialisiert ist. Seit 1976 hat Vaultinum Tausende von digitalen Unternehmen und Investoren bei der Sicherung ihrer Innovationen unterstützt, indem es Lösungen zum Schutz ihres geistigen Eigentums, zur Gewährleistung der Kontinuität ihrer Geschäftstätigkeit und zur Minderung von Cyber- und Softwarerisiken anbietet. Über Eurazeo Mit einem verwalteten Vermögen von über 32 Mrd. EUR ist Eurazeo eine der führenden Private-Equity-Firmen Europas. Sie investiert in ein breites Spektrum von sich entwickelnden Sektoren, einschließlich Technologie, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen. Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2084282f-4933-48d5-b21b- 78ad63085404 KONTAKT Marine Yborra, CMO UNTERNEHMEN Vaultinum E-MAIL my@vaultinum.com WEB WWW.VAULTINUM.COM (http://www.vaultinum.com/) °